Новый пакет санкций США и ЕС охватит 200 человек и организаций из РФ — WSJ 22 февраля, 07:22 Россия (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Администрация президента США планирует объявить на этой неделе новый пакет санкций против 200 российских физических и юридических лиц. Он будет включать также в себя организации оборонной промышленности и связанные с ней субъекты.

Об этом сообщает WSJ со ссылкой на официальные источники.



Ожидается, что пакет будет обнародован на этой неделе Минфином и Государственным департаментом США и будет охватывать российских губернаторов, членов их семей и российских чиновников. Кроме того, он будет включать в себя организации оборонной промышленности и связанные с ней субъекты, технологические фирмы, а также сети уклонения от санкций", — говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что страны-члены также обсуждают свой новый набор экономических ограничений против РФ. В частности, обдумываются предложения по запрету российского импорта на сумму более $11 миллиардов, а также санкции против иранских организаций, поставляющих беспилотники в Россию.

Как отмечалось, в ближайшие дни США и их союзники планируют ввести новые санкции против России, которые будут направлены на товары двойного назначения. Ограничения также предполагают прекращение переправки запрещенных товаров через пограничные страны.

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