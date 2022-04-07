«Теплая война РФ с Западом». Дипломатическая изоляция, санкции и транспортная блокада приближают крах России — интервью с Мартыненко 7 апреля, 08:03 Цей матеріал також доступний українською Москва, Россия, 30 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Развязанная Россией война против Украины загоняет агрессора в постоянный и глубокий кризис, уверен генеральный директор информагентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко.

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В интервью Радио НВ он рассказал, как санкции Запада постепенно уничтожают российскую экономику, о чем свидетельствует массовое выдворение российских дипломатов и насколько близок крах России.

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— Еврокомиссия объявила о пятом пакете санкций. Понятно, что он не достаточен: это не то, чего требовала Украина. Чем еще мы можем давить на наших западных партнеров?

— Давить информацией, которая поступает, в частности из Бучи, из других городов, происходящим в Мариуполе. Президент здесь делает все правильно. Это действительно давление. Да, оно очень часто не дает немедленного результата, потому что западным правительствам нужно время для того, чтобы свыкнуться с новыми реалиями. К сожалению, не все это могут сделать немедленно. Потому до них доходит, но очень медленно. Это первое.

Во-вторых, давняя тактика Евросоюза и Соединенных Штатов отрезать этот «хвост» кусочками, чтобы якобы стимулировать Россию для того, чтобы не делать следующий шаг. Как выяснилось, эта тактика себя не оправдала. В России полагают, что они это выдержат. Поэтому поможет информационное давление и разговоры с гражданами стран, правительства которых вводят санкции.

На самом деле, пятый пакет достаточно серьезный, особенно то, что касается европейских портов. По углю могло быть лучше. Теперь посмотрим еще день-два относительно решений стран Балтии и Польши, анонсировавших введение полной транспортной блокады. Если это решение будет принято, то будет тоже очень серьезным шагом в комплексе. Это практически полная блокада Российской Федерации со стороны Европы.

— Чувствует ли коллективный Запад свою ответственность за происходящее в Украине? Страны не достаточно решительны и потому гибнут люди, разрушаются города.

— Не думаю, что кто-то чувствует ответственность, особенно если речь идет о политиках и лидерах стран. Они полагают, что имеют дело с Путиным, а он стал в последние годы непредсказуемым. Они считают, что реагируют, и думают, если бы санкции были введены раньше, то это ничего бы не изменило.

Агрессия не останавливается, поэтому они идут шаг за шагом по списку санкций, который у них очень большой. Думаю, что больше половины они уже прошли.

— Делает ли невозможным то, что произошло в Буче, что происходило в Бородянке, в Мариуполе, в Черниговской области, какие-либо уступки с нашей стороны? Вы верите в то, что переговоры возможны?

— Переговоры могут иметь место, другое дело результат.

Сейчас дело даже не в реакции общества, а в том, что пока невозможно на этих переговорах найти какие-либо точки соприкосновения по многим вопросам. По некоторым теоретически это возможно: подразумевается эта внеблоковость, гарантии и т.д. Демилитаризация, ограничение Вооруженных сил очень небольшим количеством — это не вопрос реакции общества. На это просто никто не пойдет, потому что полное разоружение невозможно. Главное — это территориальная целостность. Речь же не о том, что они хотят отойти из Херсонской области, например. Их можно оттуда выбить, но сами россияне оттуда не уйдут. Донецкую, Луганскую области они не считают территорией Украины и менять свое мнение не будут. Поэтому здесь исключительно дело Вооруженных сил: победят или не победят — все зависит от них. Успех или неуспех переговоров разрешается на поле боя.

— Какие-либо судебные процессы могут состояться только после падения режима Путина или полного коллапса их системы? То, что мы ожидаем, может растянуться на многие годы?

— Судебные процессы могут идти. Другое дело — как доставить этого фигуранта на скамью подсудимых. А судебные процессы могут длиться долго, могут начинаться сейчас, это нормально.

Как доставить в тюрьму этих конкретных людей это [проблема]. Конечно, они сидят в России и оттуда не выйдут. Сказать, что [судебные процессы] совершенно никому не нужная вещь, я не могу. Конечно, все хотели бы видеть всех причастных к этой войне на скамье подсудимых, но реально это может быть сделано, конечно, после их поражения.

— Российская пропаганда раздула ненависть россиян. В Москве говорят, что надо брать Киев, уничтожать украинцев. На что это влияет? Имеют ли такие настроения российского населения какое-либо значение?

— Имеют значение настроения так называемой активной части. Как правило, население сидит и смотрит телевизор. И все, что скажет телевизор, то и будет. Если завтра телевизор начнет говорить, что мы достигли своей цели, защитили Донецк, Луганск, то максимум через две недели этому поверит подавляющее большинство населения России. Абсолютно телезомбированная аудитория.

Активная [часть населения] может не согласиться, конечно, но их не слишком много. С теми, кто хочет воевать, но, как правило, все же на диване, могут быть большие проблемы. Но я не думаю, что их так много и они каким-то образом помешают Путину управлять страной.

— Изменяются ли настроения российских элит? Накануне появилось заявление Владимира Лисина, являющегося крупнейшим акционером НЛМК — крупнейшей металлургической компании России. Он говорит о том, какими сокрушительными будут санкции для экономики России, но не выступает против Путина.

— Лисин — человек умный. Почему он не критиковал Путина? Два варианта: находится ли он в России, или он просто боится, что у него отберут Новолипецкий металлургический комбинат. Все экономические последствия он описал очень грамотно, очень верно, потому что он в теме. Значительная часть российской элиты в шоке, прежде всего, экономическая. Они понимают, что все, что они делали всю свою жизнь — создавали какие-то бизнесы, развивали их — закончилось. Все это прекрасно понимают и ничего поделать не могут, потому что никакого давления так называемой бизнес-элиты на политическое руководство быть не может.

— Они будут просто терпеть?

— Терпеть, терять деньги. Как правило, люди просто с этим смирились. Они сидят и пьют виски с горя. Некоторые люди, как [олигарх Роман] Абрамович, пытаются как-то повлиять на этот процесс прежде всего для того, чтобы выйти из режима санкций, но таких людей единицы, а другим остается только смотреть, как разрушается дело их жизни.

— За день страны Европейского Союза выдворили более 100 российских дипломатов. Что это значит для нас и России?

— Выдворение дипломатов усложняет для России процесс сбора разведданных, потому что они все разведчики, как известно. Но поскольку руководством России выбран курс на полный разрыв [отношений] и уже теплую (а там и горячую) войну с Западом, будет активирована нелегальная агентура.

— Как мы можем оценивать заявление Жозепа Борреля на заседании Европарламента? Он сказал о том, что ЕС выделил Украине миллиард евро, а с начала войны они заплатили России 45 миллиардов евро. Это на что-то влияет?

— Заявление Борреля влияет на информационную плоскость, потому что, конечно, никакого реального влияния он не имеет. Он главный дипломат Евросоюза и не больше. А то, что он имел в виду, заплатила Россия за нефть, газ и все остальное так.

Полное прекращение торговли энергоносителями — это серьезная проблема. Думаю, что она, как принято в Европейском Союзе, будет решаться шаг за шагом не сразу. До конца года они полностью откажутся от угля, потом потихоньку откажутся от нефти, а в каком-то 2028 году откажутся от газа, что будет окончательным крахом России. Кстати, думаю, он будет раньше, но главное для нас — увидеть это.

— Насколько раньше? Когда произойдет крушение российской экономической системы?

— Российская экономика вошла в пике, она падает. Сколько ей падать? Смотря, где дно. Это значит, что в магазинах вообще нет никакой еды, что ли? Это будет постоянно и очень быстро, имею в виду в исторических рамках: это не 10 лет, думаю, даже не пять и, скорее всего, даже не три. Серьезные результаты мы будем видеть уже в течение месяцев. Воздействие холодильника на людей будет конкурировать с телевизором. Это не тот кризис, который разрешается за один день, а затем идет восстановление. Это кризис постоянный и глубокий. И никто с Запада снимать санкции в ближайшие годы, я думаю, не будет.

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