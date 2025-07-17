«Одним махом». Трамп заявил, что введет новые пошлины для более 150 малых стран

Президент США Дональд Трамп объявил, что направит единое письмо, в котором сообщит более 150 странам, с какими пошлинами они столкнутся (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Об этом он сказал журналистам во время встречи с наследным принцем Бахрейна Салманом Аль Халифой в Белом доме, сообщает Politico.

Трамп объявил, что намерен отправить единое письмо, в котором сообщит более 150 странам, с какими тарифными ставками они столкнутся.

«Все будет одинаково для всех, для этой группы. Это не большие страны, и они не ведут так много бизнеса. Не так, как те, с которыми мы договорились, как Китай, как Япония», — отметил президент США.

Politico отметило, что сейчас все страны платят дополнительный базовый тариф в размере 10%, который Трамп установил в апреле.

Ранее лидер Белого дома указывал, что новая базовая ставка может составлять от 15% до 20%, но во время встречи с принцем Бахрейна не упоминал о тарифной ставке.

Президент США уже разослал около двух десятков писем, информируя отдельных торговых партнеров, таких как Европейский Союз, Япония и Южная Корея, о тарифной ставке, с которой они столкнутся с 1 августа.

7 июля Трамп заявил о введении новых пошлин на импорт товаров из семи стран, среди которых Япония, Южная Корея, Казахстан, Малайзия, Мьянма, Лаос и Южно-Африканская Республика.

В своих сообщениях он опубликовал официальные письма лидерам Японии и Южной Кореи, в которых сообщается о введении единого тарифа в 25% на все товары из этих стран — отдельно от других уже действующих пошлин.

12 июля президент США также объявил о введении 30% пошлин на импорт товаров из Мексики и стран Европейского Союза. Новые тарифы должны вступить в силу с 1 августа.

2 апреля администрация Трампа официально ввела «взаимные» пошлины, которые затронули около 185 стран. Минимальный размер тарифа составил 10% (в том числе и для Украины).