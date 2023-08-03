Есть высокая вероятность. Суд в Гааге может выдать новые ордера на арест Путина и высшего руководства РФ 3 августа, 10:41 МУС может выдать новые ордера на арест Путина и высшего руководства РФ (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Международный уголовный суд может расследовать связи боевиков ЧВК Вагнера с руководством России, что потенциально может привести к новым ордерам на арест российского диктатора Владимира Путина по делу о преступлениях, совершенных «вагнеровцами».

Об этом сообщил экс-посол Госдепа США по вопросам военных преступлений Дэвид Шеффер, сообщает Голос Америки.

«Есть высокая вероятность [новых ордеров на арест], потому что президент Путин продолжает почти ежедневно обличать сам себя в совершении жестоких преступлений или в подстрекательстве к совершению тяжких преступлений. Из-за связи с группой Вагнера, о которой Путин прямо сам заявил, он может быть целью расследования. И в конце концов может быть выдан ордер на арест Путина Международным уголовным судом из-за деятельности ЧВК Вагнера, — сказал Шеффер.

Видео дня

По мнению Шеффера, МУС «очень опытен» в рассмотрении дел в отношении подобных ЧВК и правительств, которые поддерживают и финансируют эти «негосударственные группы».

Профессор права в Университетском колледже Лондона Филипп Сэндс отметил, что заявление Путина о том, что боевики ЧВК Вагнера финансировалась из российского бюджета, дает основания для МУС привлечь Россию и Путина к ответственности за действия «вагнеровцев».

«Слова [Путина] потенциально имеют очень серьезные последствия с точки зрения привлечения России к ответственности за действия ЧВК Вагнера и привлечения лично Путина к ответственности как лидера России», — считает он.

По словам юристов, хотя финансирование само по себе может быть недостаточным доказательством, чтобы привлечь кого-то к ответственности за международное преступление, Путину уже не удастся отрицать «достаточный контроль» или непосредственную связь с ЧВК Вагнера.

По словам главы МУС Петра Гофманского, выдача новых ордеров на арест зависят, в первую очередь, от действий прокурора МУС.

«Он (прокурор МУС, — ред.) может сделать запрос на ордер на арест в досудебных судей МУС, которые решат, есть ли основания для выдачи будущих ордеров на арест. Но безусловно прокурор четко заявил, что он активно занимается новыми расследованиями в Украине, так же как и в других странах, и мы ожидаем, что будет больше действий по этому поводу», — говорит Гофманский.

Сообщается, что правовой статус ЧВК Вагнера в России до сих пор не до конца понятен.

Хотя частные военные компании и запрещены российским законодательством, Москва использовала «вагнеровцев» в Украине, в частности, в боях за город Бахмут в Донецкой области.

Также отмечается, что Путин лично подписывал указы о помиловании заключенных и вручал «вагнеровцам» государственные награды РФ. При этом в июне Путин признал, что если у них «нет контракта с Минобороны», а потому со стороны государства «не возникает и правовых обязательств» по ним.

По словам профессора права в академии Вест Пойнт Дженнифер Мэддокс, именно из-за «двусмысленности» ЧВК Вагнера трудно связать поведение наемников с государственной властью, но она отмечает, что это «вопрос доказательств».

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

