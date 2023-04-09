Из «слива» секретных документов Пентагона. ЧВК Вагнер пыталась купить оружие у Турции — WP 9 апреля, 10:33 Пентагон (Фото:David B. Gleason/Wikipedia)

В «сливе» секретной документации Пентагона, в которой якобы описываются принципы национальной безопасности США, связанные с войной в Украине, Китаем и Ближним Востоком, нашли информацию о попытках ЧВК Вагнер купить оружие в Турции.

Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что в начале февраля представители Вагнера встречались с неназванными турецкими контактами, чтобы обсудить закупку оружия и оборудования для нужд ЧВК в Мали и Украине, говорится в одном из документов. В нем утверждается, что временный президент Мали Ассими Гоита выразил готовность приобрести оружие в Турции для нужд ЧВК Вагнера.

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Из обнародованных материалов не понятно, знало ли правительство Турции об этих разговорах и оказались ли они плодотворными.

«Разоблачение того, что союзник НАТО, возможно, помогал России в войне против Украины, может оказаться взрывоопасным, особенно потому, что Турция пытается заблокировать присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу», — говорится в сообщении.

Спикер турецкого правительства отказался от комментариев, а посольство Мали в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

Две другие страницы со слива разведывательного досье рассказывают о планах компании Пригожина по найму зеков для участия в боевых действиях в Украине и подчеркивают, что российские военные стали зависимы от ЧВК.

В Washington Post сообщают, что им удалось идентифицировать пользователя, еще месяц назад первым обнародовавшего слитые документы на Discord, как жителя Южной Калифорнии. Он утверждает, что нашел их на «одном сервере», который уже закрыли.

Из Discord документы попали на 4chan, а затем – в Telegram и Twitter.

6 апреля в соцсетях появились секретные документы по подготовке Украины к контрнаступлению при поддержке США и других западных союзников. В Украине информацию называют фейком, подготовленным российскими спецслужбами.

8 апреля социальные сети обнаружили новую партию секретных документов, якобы описывающих принципы национальной безопасности США, связанные с войной в Украине, Китаем и Ближним Востоком.

