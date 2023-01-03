Просила Россия. СМИ узнали детали обмена пленными с участием Медведчука и командиров Азовстали 3 января, 10:43 В сентябре прошлого года Виктора Медведчука обменяли на украинских защитников, среди которых командиры Азовстали (Фото:ОП)

Обмен подозреваемого в госизмене в Украине нардепа от бывшей ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских военных, среди которых были командиры Азовстали, прошел в Анкаре по инициативе российской стороны.

Об этом пишет турецкая газета Hurriyet, раскрывая новые детали договоренностей.

По данным издания, переговоры проходили в Анкаре под началом Национальной разведывательной организации Турции.

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В конце сентября в аэропорт Анкары прилетели два самолета — один из России и один из Украины. На борту первого самолета были пять командиров Азовстали, а во втором находился Медведчук.

После приземления под наблюдением сотрудников турецкой разведки в российский самолет вошли украинские официальные лица, а в украинский — российские. Они проверяли личности и состояние здоровья украинских военных и пророссийского политика.

Отмечается, что сам обмен прошел без каких-либо проблем.

По требованию России, командиры мариупольского гарнизона остались в Турции. О судьбе Медведчука после обмена в статье не упоминается.

В ночь на 22 сентября стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова.

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, они остаются в Турции по гарантиями защиты и безопасности.

В обмен на остальных 210 бойцов Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что обмен стал для Медведчука тяжелой травмой.

«Он как политический фактор, как олигарх, как бизнесмен, как агент влияния, он совершенно деклассирован», — отметили там.

В Кремле заявили, что не знают о местонахождении Медведчука.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Медведчук отправился в Россию, на этом настаивал Путин.

Издание Washington Post сообщило, что Путин лично настоял на том, чтобы Медведчука обменяли на героев Мариуполя. Диктатор отказался слушать сотрудников ФСБ, которые предупреждали его, что обмен 215 украинцев на 55 российских оккупантов и Медведчука вызовет негативную реакцию в РФ.

Позже Медведчука заметили в оккупированном Крыму. Он находился в Ялте вместе с Марченко.