Россия могла начать использовать иранские беспилотники из новой партии — британская разведка 9 декабря, 10:09 РФ могла получить новую партию иранских беспилотников (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

По данным британской разведки, Россия могла начать использовать против Украины иранские беспилотники, полученные из новой партии.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что впервые за три недели поступили сообщения об атаках предоставленных Ираном беспилотных летательных аппаратов.

Разведка предполагает, что, вполне вероятно, что Россия исчерпала свой предыдущий запас из нескольких сотен Shahed-131 и 136 и теперь получила пополнение.

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6 декабря Генштаб сообщил об уничтожении 17 дронов, из которых 14 были иранскими.

В ведомстве напоминают, что до этого последнее сообщение об уничтожении иранских дронов было 17 ноября.

«Если информация подтвердится, то вполне возможно, что Россия возобновила атаки с помощью недавно поставленных БПЛА», — говорится в сообщении.

Инфографика: НВ