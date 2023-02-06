Россия в ближайшее время получит новую партию иранских дронов Shahed — разведка 6 февраля, 13:11 Вскоре в Россию доставят новую партию дронов Shahed, сообщили в разведке (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

По данным украинской разведки, Россия использовала около 660 иранских дронов-камикадзе Shahed и в ближайшее время получит новую партию этих беспилотников.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

«У РФ реально есть проблемы с арсеналом, в том числе и с беспилотниками. На сегодняшний день они использовали примерно 660 дронов Shahed. По контракту предусмотрено 1750 единиц. Также нужно время для их доставки и подготовки. В последние дни они применили большое количество, а эти запасы необходимо пополнять. По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки — будем уточнять количество дронов», — отметил он.

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Скибицкий уточнил, что как правило иранские дроны завозили в Россию партиями по 250−300 единиц.

Он рассказал, что россияне используют разные высоты и разные направления, чтобы обойти противовоздушную оборону Украины, а также изменяют районы запуска дронов.

«Массированный рой дронов направлен на то, чтобы прорвать украинскую систему ПВО и попасть в объекты. Если же запускать малое количество — по 5−10 беспилотников — такого эффекта не будет», — объяснил Скибицкий.

Инфографика: NV