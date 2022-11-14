«Новая холодная война не нужна». Байден заявил, что не видит «непосредственной» угрозы нападения Китая на Тайвань 14 ноября, 17:24 Джо Байден и Си Цзиньпин на саммите Большой двадцатки (G20) (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин провели переговоры на Бали, где проходит саммит Большой двадцатки (G20). На нем глава США заявил, что его страна будет делать все, чтобы конкуренция с Китаем не переросла в конфликт и исключил возможность новой холодной войны.

Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.

«Мы стремимся вести оживленную конкуренцию, но будем делать все, чтобы эта конкуренция не переросла в конфликт. Мы обсудили также то, что политика по Китаю не изменилась, — заявил Байден. — Мы поддерживаем статус кво, в частности, относительно Тайваня. Мы также искали точки соприкосновения, где мы могли бы сотрудничать».

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На вопрос журналистов о возможности вторжения Китая в Тайвань и возможности новой холодной войны президент США возразил:

«Не будет никакой новой холодной войны. Наша политика по отношению к Тайваню не изменилась ни на йоту. Мы хотим, чтобы этот вопрос был урегулирован мирно, и я к этому вопросу больше не буду возвращаться. Я убежден, что Си Цзиньпин понял мою точку зрения, я понял его взгляд, заявил Джо Байден. — И думаю, что США гораздо лучше подкованы политически, экономически, чтобы реагировать на любые изменения обстоятельств во всем мире. Думаю, Си Цзиньпин согласился с моей в том, что сейчас важны именно обстоятельства по поводу тех проблем, которые мы обсудили, подробно. Мы поняли, что наш Кабинет Министров должен собраться, чтобы обсудить по каждому вопросу детализировано пройтись и найти пути решения».

Главы двух стран впервые пожали друг другу руки с момента избрания Байдена президентом США почти два года назад.

15-16 ноября на острове Бали в Индонезии состоится двухдневный саммит глав государств G20.

Вторжение России в Украину будет главным вопросом в повестке дня предстоящего саммита стран G20. Многие члены группы считают, что война в Украине сдерживает рост мировой экономики, увеличивает инфляцию, нарушает цепочки поставок, ослабляет энергетическую и продовольственную безопасность и повышает риски финансовой стабильности.