«Готовимся к контрнаступлению». Мобилизация в России провалилась, в бой могут идти заключенные, сирийцы и белорусы — интервью с Ждановым 11 марта, 18:17 Цей матеріал також доступний українською Артиллеристы уничтожают врага на линиях фронта (Фото:Сухопутные войска ВС Украины/Facebook)

За 16 дней войны закончился первый этап: Украина остановила атаки российских войск и готовится идти в контрнаступление, уверяет военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Радио НВ он рассказал о ситуации на фронтах русско-украинской войны; ресурсах оккупантов, которые еще могут задействовать в боевых действиях, а также о том, как Украина держит оборону в воздухе и что может ей помочь.

— Ситуация напряжена во многих местах, но масштабного наступления, о котором говорят все россияне, не происходит. Так какая ситуация на фронтах?

— На сегодняшний день наступательных действий больше нет. Единственное наше больное место — это Мариуполь. Главная наша задача — удержать город от российских захватчиков

На некоторых участках фронта есть успехи, особенно в Харьковской области: мы выходим на государственную границу. Мы рассекаем на две части — северную и южную — ту группировку российских войск, которая вторглась напротив Харькова на нашу территорию. Это уже фундамент для возможного будущего котла для российских войск где-нибудь под Харьковом.

— Какая ситуация на севере и западе Киева?

— На Броварском направлении российские войска после вчерашнего поражения переходят в оборону. Согласно нашим данным, они получили приказ перейти в жесткую обороны: роют окопы, закапывают танки и готовятся к оборонительным действиям.

Что касается северного направления. Мы контролируем аэропорт в Гостомеле, отбросили их отчасти от Ирпеня. Но сохраняется проезд вдоль линии Стоянка-Гореничи-Княжичи. Здесь еще есть присутствие российских войск. Сейчас начинаем проводить даже рейдовые действия по уничтожению оккупантов.

— Каковы ресурсы России на продолжение войны? Было сообщение от разведки, что они хотят мобилизовать заключённых. Сколько людей они готовы отправлять в Украину?

— Фактически нисколько. Если они уже прибегли к агитации среди заключенных, то это говорит о том, что в Краснодарском крае скрытая мобилизация полностью провалилась.

Еще одна особенность: нельзя сегодня выдернуть любого человека (резервиста или заключенного), переодеть его, дать автомат и бросить сюда. Это займет двое-трех суток, но это будет пушечное мясо. Минимум нужно две, а то и три недели, чтобы провести хотя бы минимальную переподготовку этого человека, чтобы он мог стать в строй и вести боевые действия.

Поэтому сегодня Лукашенко улетел в Москву. Я так понимаю, что Путин ему будет выкручивать руки, чтобы он объявил об официальном вступлении Беларуси на стороне РФ в эту войну. Тогда война становится автоматически региональной, а не войной двух стран на европейском континенте. Это совсем по-другому будет рассматриваться международным обществом. Это первое. Второе — белорусская армия никогда и нигде не воевала. У них вообще нет боевого опыта. Есть данные разведки, что они мониторят ситуацию в армии: более 50% не готовы идти воевать в Украину. Это позитивно для нас. Если Лукашенко даст им приказ наступать, то будет два варианта: либо сдаться в плен, либо погибнуть. Мы готовы убивать любого захватчика, который придет на нашу землю.

— Следует ли ожидать потенциальной опасности из самопровозглашенного Приднестровья?

— Приднестровье будет сидеть и молчать, пока до них не дойдут российские сухопутные войска, которые обошли Николаев и пытались прорваться. В настоящее время их остановили под Вознесенском. Там, кстати, тоже если мы ударим в тыл, то может быть котел.

Приднестровье может быть уничтожено нашей артиллерией. Дальность позволяет накрыть полностью все 3000 находящихся там военнослужащих РФ.

— Минобороны России заявляет о 16 тысячах добровольцев с Ближнего Востока, которые «изъявили желание приехать в „Л/ДНР“ для участия в освободительном движении». Это реальные цифры?

— Я думаю, что эта цифра нереальна, но до нескольких тысяч наемников могут быть переброшены из сирийской армии, которые сейчас воюют бок о бок с Россией.

Но не думаю, что это произойдет скоро, потому что Босфор закрыт для военных кораблей, и Турция очень следит даже за грузами двойного назначения. Это можно сделать только самолетами. Мы знаем, что две-три тысячи десантников Россия перебрасывала четверо суток и была задействована вся военная транспортная авиация России — 75 самолето-рейсов они сделали, чтобы перебросить в Казахстан три тысячи десантников фактически без техники.

То есть это так скоро не произойдет, но вполне возможно.

— Ситуация контролируется сейчас?

— Фактически, мы завершили первый этап этой войны. Мы полностью остановили наступление российских войск. Сейчас мы готовимся ко второму этапу — переходу в контрнаступление.

— Достаточно ли у нас сил? Не превратится ли это в долгую позиционную войну?

— В долгую [войну] не превратится. Вряд ли война будет позиционной. Скорее всего, это будут рейдовые действия по тылам противника и отдельные удары в лоб для его выбивания с позиций. Это будет очень маневренный вариант наступления. Как долго он продлится, трудно сказать. Все будет зависеть от того, насколько российские войска будут готовы сопротивляться, где командиры будут удерживать ситуацию под контролем и заставлять солдат идти в бой, а не бежать и сдаваться в плен. Прогнозировать очень тяжело. Думаю, это может занять несколько месяцев.

— Есть ощущение, что мы не так слабы в воздухе, как считалось. Эти 30 самолетов, о которых каждый день пишет польская, американская и украинская пресса нам действительно очень необходимы?

— Мы можем справиться без них, но нам будет труднее и потери будут больше.

— Впервые авиаудары были нанесены по четырем относительно спокойным городам. О чем свидетельствует подобная деятельность РФ?

— Россия пытается показать, что в Украине нет безопасного места, что Украина полностью под их военным влиянием. Это принуждение нас к капитуляции. Нам [нужно] только защищаться и отбиваться. Кстати, эти самолеты могли бы помочь решить эту задачу.

— То есть, закрытое небо остается вопросом номер один?

— Я бы изменил формулировку с закрыть небо на защиту неба. Война — гибридная, поэтому методы ее ведения тоже должны быть гибридными: не можем получить официально, нужно договариваться напрямую и получать их неофициально. Будь то самолеты или системы противовоздушной обороны средней и большой дальности, зависит от того, как и с кем мы договоримся.

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