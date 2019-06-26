Сильнее позиции. Трамп заявил, что возможная война между США и Ираном продлится недолго Вчера, 17:24 471 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Carlos Barria Дональд Трамп REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп заявил, что если между США и Ираном начнется война, то она будет короткой.

Об этом сообщает The Washington Post.

«Я надеюсь, что у нас ее (войны — ред) не будет. Но у нас сильные позиции, и, если что-то произойдет, то у нас сильные позиции, и эта война будет короткой», — сказал он.

По словам Трампа, он не собирается отправлять американских солдат на иранскую территорию в случае вооруженного конфликта.

«Я не говорю о том, что там будут (наши — ред) военные, я не говорю, что мы туда отправим наших солдат, я говорю, что если что-то и произойдет (если начнется война — ред), то это закончится быстро», — сказал он.

Однако, по словам главы Белого дома, ему не нравится идея военного конфликта с Ираном из-за того, что будут жертвы среди населения страны.

«Я был с ними милым, я решил ничего не делать, когда они сбили наш беспилотник, я решил не убивать иранцев. Я знаком со многими иранцами, и они мне очень нравятся», — добавил американский президент.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал новый указ о введении «жестких санкций» против Ирана на фоне эскалации напряженности в отношениях между двумя странами.

Напомним, Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.

Трамп заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку». Позже он допустил, что силы Ирана могли уничтожить беспилотник по ошибке.

В Пентагоне заявили, что сбитый американский беспилотник не нарушал воздушное пространство Ирана.