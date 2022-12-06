Нового посла Украины в Грузии могут назначить в феврале
Посольство Украины в Грузии (Фото:Посольство Украины в Грузии / Facebook)
Вопрос о назначении в Грузии чрезвычайного и полномочного посла Украины находится в стадии решения. Его могут назначить в конце февраля 2023 года.
Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов, сообщает Новости-Грузия.
Он также призвал дождаться указа президента Украины Владимира Зеленского.
«Вопрос назначения нового посла Украины в Грузии находится на стадии подготовки соответствующего внутригосударственного акта, результаты чего мы все узнаем из открытого указа президента Украины», — сказал Касьянов.
С учетом окончания календарного и финансового года и чрезвычайно сложной ситуации в Украине процедуры по назначению нового посла в Грузии завершатся в начале февраля 2023 года.
1 марта Украина отозвала посла в Грузии для консультаций в связи с препятствием властям Грузии вылета в Украину грузинских добровольцев и санкций против РФ.