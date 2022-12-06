Нового посла Украины в Грузии могут назначить в феврале

6 декабря, 18:34
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Посольство Украины в Грузии (Фото:Посольство Украины в Грузии / Facebook)

Посольство Украины в Грузии (Фото:Посольство Украины в Грузии / Facebook)

Вопрос о назначении в Грузии чрезвычайного и полномочного посла Украины находится в стадии решения. Его могут назначить в конце февраля 2023 года.

Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов, сообщает Новости-Грузия.

Он также призвал дождаться указа президента Украины Владимира Зеленского.

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«Вопрос назначения нового посла Украины в Грузии находится на стадии подготовки соответствующего внутригосударственного акта, результаты чего мы все узнаем из открытого указа президента Украины», — сказал Касьянов.

С учетом окончания календарного и финансового года и чрезвычайно сложной ситуации в Украине процедуры по назначению нового посла в Грузии завершатся в начале февраля 2023 года.

1 марта Украина отозвала посла в Грузии для консультаций в связи с препятствием властям Грузии вылета в Украину грузинских добровольцев и санкций против РФ.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Грузия Посол Украина-Грузия

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