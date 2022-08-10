«Точно не окурок». Министр обороны Британии высмеял версию оккупантов о взрывах на аэродроме в Крыму

10 августа, 18:37
Взрывы в районе российской авиабазы в Новофедоровке, Крым, 9 августа 2022 года (Фото:image obtained by Reuters)

Взрывы в районе российской авиабазы в Новофедоровке, Крым, 9 августа 2022 года (Фото:image obtained by Reuters)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в среду, 10 августа, прокомментировал взрывы на военном аэродроме в районе Новофедоровки в оккупированном Крыму. Об этом сообщает в Twitter корреспондент BBC Джонатан Бил.

По словам Уоллеса, Британия еще устанавливает подробности взрывов, но маловероятно, что к этому имеет отношение западное оружие. Он также высмеял версию российских пропагандистов, сказав, что «от брошенного окурка такое не случается». Министр отметил, что аэродром в Крыму может быть законной мишенью для Украины.

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Ранее The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что за атакой на аэродром возле Новофедоровки в оккупированном Крыму стоят украинские Силы спецопераций.

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Инфографика: НВ

Перед этим газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленный анонимный источник среди украинских военных чиновников сообщила, что удар по авиабазе был нанесен с помощью произведенного в Украине оружия. В Министерстве обороны Украины официально сообщили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома Саки в Крыму.

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Во вторник, 9 августа, на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждает, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов», а пропагандисты распространяли версию о «нарушении требований пожарной безопасности». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали.

Программа Схемы со ссылкой на спутниковые снимки писала, что возле города Саки расположен один из ключевых для российской авиации аэродромов в оккупированном Крыму. Там базировался 43-й истребительный авиационный полк ВКС России, в составе которого в основном самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. Страна-агрессор использовала аэродром для ударов по территории Украины.

По меньшей мере девять самолетов и разрушенная авиабаза. Последствия взрывов в Крыму

https://www.youtube.com/embed/rDqnj_soDn4
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Крым Великобритания Саки Аэродром Взрыв Украина-Великобритания Война России против Украины Бен Уоллес Новофедоровка

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