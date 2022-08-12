В Пентагоне заявили, что не передавали Украине оружие для ударов по Крыму

12 августа, 21:50
Российские самолеты с аэродрома в Новофедоровке регулярно наносили удары по югу Украины (Фото:Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

Российские самолеты с аэродрома в Новофедоровке регулярно наносили удары по югу Украины (Фото:Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

США не передавали Украине вооружение, с помощью которого можно было бы нанести удар по территории оккупированного Россией Крыма, где захватчики при взрыве потеряли не менее девяти военных самолетов.

Об этом заявил представитель Пентагона во время брифинга в пятницу, 12 августа, сообщает в Twitter журналист Голоса Америки Остап Ярыш.

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Инфографика: НВ

По словам высокопоставленного чиновника, США «не передавали Украине ничего, что они могли бы использовать для удара по Крыму». Отвечая на вопрос о способности Украины провести контрнаступление, представитель Пентагона сказал, что поставил бы защитникам Украины 12 по шкале от нуля до десяти «за то, насколько они нас поражают во стольких отношениях».

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https://twitter.com/OstapYarysh/status/1558139934216753152
https://twitter.com/OstapYarysh/status/1558144903355539461

Накануне взрывов на военном аэродроме в Крыму Пентагон подтвердил, что в рамках военной помощи США поставили Украине противорадиолокационные ракеты.

9 августа на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали.

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The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что за атакой на аэродром возле Новофедоровки в оккупированном Крыму стоят украинские Силы спецопераций.

Перед этим газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленный анонимный источник среди украинских военных чиновников сообщила, что удар по авиабазе был нанесен с помощью произведенного в Украине оружия. В Министерстве обороны Украины официально сообщили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома Саки в Крыму.

По данным телеканала CNN, во время взрывов на аэродроме в оккупированном Крыму Россия потеряла не меньше семи военных самолетов — самое больше количество за раз со времен Второй мировой войны. Эксперты и OSINT-аналитики предположили, что на аэродроме могло быть уничтожено более десяти самолетов страны-террориста (по данным Генштаба ВСУ — девять). Всего с 24 февраля россияне потеряли 232 самолета.

В Министерстве обороны Великобритании считают, что на аэродроме взорвалось до четырех складов боеприпасов и были уничтожены или повреждены минимум восемь самолетов, среди которых бомбардировщики Су-24 и многоцелевые Су-30.

Мало кто знает, что бавовны было три – в Новофедоровке, Новоалексеевке и аэродроме Кача

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Украина-США Пентагон Война России против Украины

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