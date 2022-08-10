Минобороны Британии — о взрывах на аэродроме в Крыму: Абсолютно законная цель для Украины 10 августа, 21:33 Дым над аэродромом в Новофедоровке, 9 августа (Фото:REUTERS/Stringer)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в среду, 10 августа, подчеркнул, что Украина имеет полное право наносить удары по российским военным целям в оккупированном Крыму.

Как сообщает The Guardian, в комментарии BBC министр напомнил, что Россия в 2014 году и сейчас незаконно вторглась на территорию Украины, и наша страна имеет полное право защищать свою территорию и принимать все необходимые меры против оккупантов.



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«Законная ли это [цель]? Украина совершенно законно может применять силу, если это необходимо, не только чтобы вернуть свою территорию, но и оттеснить захватчика. И эта авиабаза использовалась российскими воздушными силами для бомбардировки украинских целей», — сказал Уоллес.



Инфографика: НВ

Глава Минобороны Британии также отметил, что, судя по кадрам из оккупированного Крыма, в районе авиабазы произошло одновременно два взрыва в разных местах, и «очевидно, что от выброшенного окурка такого не случается».

Во вторник, 9 августа, на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждает, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов», а пропагандисты распространяли версию о «нарушении требований пожарной безопасности». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали.

The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что за атакой на аэродром возле Новофедоровки в оккупированном Крыму стоят украинские Силы спецопераций.



Перед этим газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленный анонимный источник среди украинских военных чиновников сообщила, что удар по авиабазе был нанесен с помощью произведенного в Украине оружия. В Министерстве обороны Украины официально сообщили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома Саки в Крыму.

На следующий день в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне потеряли сразу девять самолетов.

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