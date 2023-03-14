Новое заседание в формате Рамштайн пройдет в среду — Резников
Алексей Резников (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Новое заседание формата Рамштайн пройдет завтра, 15 марта.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.
По словам министра, сегодня вместе с главой оборонного ведомства Нидерландов Кайси Оллонгрен они обсудили важные вопросы в рамках подготовки к следующему заседанию в формате Рамштайн.
Резников сообщил, что новое заседание состоится уже завтра, 15 марта.
13 марта министр обороны Украины Алексей Резников в преддверии очередной встречи в формате Рамштайн провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.
14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась девятая встреча в формате Рамштайн — заседание Контактной группы по обороне Украины. В заседании приняли участие представители 54 стран.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что партнеры пообещали передать Украине больше ПВО, больше танков, артиллерии, снарядов, а также обязались расширить обучение украинских военных.
По итогам Рамштайна и встречи министров обороны НАТО в Брюсселе Резников анонсировал лучшую защиту от угроз с неба, больше боеприпасов и расширение программы подготовки украинских бойцов.