Новое заседание в формате Рамштайн пройдет в среду — Резников 14 марта, 20:41 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Новое заседание формата Рамштайн пройдет завтра, 15 марта.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

По словам министра, сегодня вместе с главой оборонного ведомства Нидерландов Кайси Оллонгрен они обсудили важные вопросы в рамках подготовки к следующему заседанию в формате Рамштайн.

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Резников сообщил, что новое заседание состоится уже завтра, 15 марта.

13 марта министр обороны Украины Алексей Резников в преддверии очередной встречи в формате Рамштайн провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась девятая встреча в формате Рамштайн — заседание Контактной группы по обороне Украины. В заседании приняли участие представители 54 стран.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что партнеры пообещали передать Украине больше ПВО, больше танков, артиллерии, снарядов, а также обязались расширить обучение украинских военных.

По итогам Рамштайна и встречи министров обороны НАТО в Брюсселе Резников анонсировал лучшую защиту от угроз с неба, больше боеприпасов и расширение программы подготовки украинских бойцов.