«Все пошло не по плану Путина». Новое руководство армии РФ не исправит стратегический провал Кремля — Белый дом 11 апреля, 22:16 Цей матеріал також доступний українською Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Решение российского диктатора Владимира Путина назначить генерала Александра Дворникова командующим войсками РФ в Украине не исправит «стратегический провал» Кремля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в комментарии СNN.

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«Мы знаем, что это генерал, который ответственен за зверствами, которые мы наблюдали в Сирии. И мы ожидаем, что это будет продолжением того типа зверств, которые мы уже наблюдали в Украине. Но опять же, все пошло не по плану президента Путина, и мы не ожидаем, что кадровые изменения это исправят», — сказала Псаки.

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Также Псаки отметила, что по мнению администрации Байдена, российские силы «будут стремиться окружить украинские силы» на востоке Украины, куда они стянули войска после безуспешных попыток захватить Киев.

«И мы ожидаем, что этот этап конфликта может длиться долго, и мы не должны обманывать себя, что Россия собирается скорректировать свою тактику или сделать ее менее жестокой», — добавила она.

Ранее Россия реорганизовала командование своими войсками в Украине и теперь ими руководит Дворников, который имеет большой опыт войны в Сирии.

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