Возвращение Нетаньяху. Поддержит ли новый-старый премьер Израиля, несмотря на дружбу с Путиным, Украину, и в том числе оружием 5 ноября, 08:30 Эксклюзив НВ 73-летний Биньямин Нетаньяху станет премьер-министром Израиля в третий раз (Фото:REUTERS/Amir Cohen)

Израильский журналист Сергей Ауслендер — о том, каким премьером в этот раз может стать Биньямин Нетаньяху и почему Израиль до последнего отказывался предоставлять военную помощь Украине

«Все новое — хорошо забытое старое», — возможно именно этим кредо руководствовались граждане Израиля, когда 1 ноября на внеочередных выборах в Кнессет поддержали партию Ликуд, возглавляемую экс-премьером Биньямином Нетаньяху — эта политическая сила получила большинство голосов. Что означает, что теперь главный оппозиционер страны и ее премьер с 2009-го по 2021 год в ближайшие недели уже в третий раз сядет в премьерское кресло. Получит Нетаньяху в придачу и давно забытую в израильской политике роскошь — лояльный парламент. Его политический блок, состоящий из крайне правых, религиозных и ортодоксальных партий, по результатам выборов получил суммарно 64 из 120 мандатов, а значит формирование парламентской коалиции уже решенный вопрос.

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Эксперты уверены: смена власти в Израиле принесет новые нарративы как во внутреннюю, так и во внешнюю политику. И в первую очередь это коснется Украины, которой Израиль до последнего отказывал в предоставлении военной помощи.

НВ поговорил с израильским журналистом Сергеем Ауслендером о том, чего ждать его согражданам, миру и украинцам от главы правительства Нетаньяху.

— Как израильтяне восприняли результаты выборов? Довольны ли исходом и перспективной третьего пришествия Нетаньяху?

— Общество у нас поделилось пополам. Одни воспринимают это с радостью как сокрушительную победу Нетаньяху и консервативно правого лагеря. Они уповают на то, что все традиционное вернется на круги своя и все наладиться, как в плане безопасности, так и в плане экономики. Вторая половина израильтян воспринимают исход выборов как огромное поражение: мол, сейчас мы превратимся в государство Галахи, окончательно все светские свободы будут свернуты, всем будут править раввины и религиозные фанатики. По их мнению, главная задача Нетаньяху — избежать уголовного преследования [политик является фигурантом открытых уголовных дел о мошенничестве, коррупции и госизмене], потому он и собрал именно такую одиозную коалицию. Все ждут, что она тут же примет так называемый «французский закон», по которому нельзя уголовно преследовать действующего премьера, и все, дело в шляпе.

Но вся штука в том, что у нас не США, где есть республиканцы и демократы. У нас общество чудовищно разнородное и ужасно поляризованное, причем полюсов миллионы. Если говорить совсем грубо, то правые — это те, кто против мира с палестинцами, а левые — считают, что с ними нужно договариваться. Проблема в том, что в Израиле политики центристского типа никогда не были особо популярны. Они непонятны всем: правым они кажутся левыми, а левым правыми. И в итоге они традиционно проигрывают.

Потому единства нет: среди моих знакомых есть люди одинаковых профессий, но одни голосовали за Яира Лапида, другие за левую партию МЕРЕЦ, третьи за Биньямина Нетаньяху, а четвертые вообще за довольно радикального Бен-Гвира.

— Как приход нового правительства скажется на внешней политике Израиля и в частности отношениях с США?

— В Штатах сильно напряглись, поскольку радикалы Итамара Бен-Гвира входят в коалицию, будут третьей партией по величине, и он может занять какое-то министерское кресло. Бен-Гвир претендует на пост министра внутренней безопасности и говорит, что прежние власти недостаточно усердно боролись с террористами. Потому, по его мнению, нужно срочно закручивать гайки до срыва резьбы: дать полицейским больше оружия и больше свободы действий.

В США уже заявили, что не будут сотрудничать с тем министерством, которое возглавит Бен-Гвир. Там озабочены его экстремистской позицией и высказываниями. А Европа вообще к таким вещам настороженно относится.

Но есть вещи, которые поймет только живущий в Израиле человек: тут политик на выборах и политик после выборов — две разные личности. Одно дело стоять на броневике и кричать «давайте всех убьем или переселим», а когда победитель приходит в министерство — тут уже сильно не до экстремизма, с броневика нужно слезать и заниматься хозяйством.

— Ранее Нетаньяху позиционировал себя как «друг Путина». Как его приход к власти скажется на позиции Израиля в войне России против Украины?

— Это момент сложный. Биби [прозвище Нетаньяху, которое ему дала пресса] не раз говорил, что он с Путиным на короткой ноге, потому сейчас заявляет о готовности все «разрулить» и даже предлагал себя посредником [в коммуникации между Украиной и РФ] вместо Эрдогана. Но этого не будет. Во-первых, потому что где он, а где Эрдоган. У последнего сейчас позиции очень сильные, он имеет с этой войны серьезный гешефт в виде поставок зерна и оружия, у него все схвачено. А Израиль тут н икакой роли не играет.

Что касается нынешних отношений с Путиным, то Биби нужно отдать должное: он политик очень-очень опытный, хорошо чувствующий, откуда дует ветер, какой вектор развития в мире и каков сейчас тренд. Потому он быстро может сообразить, что поддерживать Путина сейчас — бессмысленно и что нужно как-то становиться на сторону Запада, а Запад помогает Украине.