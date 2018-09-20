Новое обострение в отношениях Украины и Венгрии: что произошло и чем грозят друг другу стороны

19 сентября в Сети появилось видео, на котором зафиксирована выдача венгерских паспортов гражданам Украины в Берегово. Это сразу же спровоцировало новое обострение отношений Украины и Венгрии: глава украинского МИДа Павел Климкин пригрозил выслать из Берегово консула Венгрии, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто - замедлить евроинтеграцию Украины.

НВ рассказывает все, что известно об инциденте и его последствиях.

Клятва на верность Венгрии и шампанское

На видео зафиксировано, как получающие венгерские паспорта украинцы произносят клятву на верность Венгрии на фоне венгерского флага.

"Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, буду защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог", - говорят они.

Их также угощают шампанским и инструктируют о том, что они не должны сообщать о получении второго паспорта представителям украинских властей.

В МИД Украины сразу же сообщили СМИ, что проводят проверку после получения информации об этом видео.

Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень отказался предоставить информацию о выдаче гражданам Украины венгерских паспортов в Берегово.

Заместитель главы Закарпатской облгосадминистрации Ярослав Галас в комментарии Радио НВ рассказал, что выдача венгерских паспортов продолжается с 2011 года, и венгерское гражданство одновременно с украинским есть примерно у 100 тысяч жителей Закарпатья.

"Эти люди получают гражданство, чтобы иметь возможность легально работать в странах Евросоюза. Основная их масса - 90% - возвращаются домой на Закарпатье и вкладывают заработанные в ЕС деньги здесь. Кое-кто видит в этом чуть ли не подготовку к оккупации Венгрией Украины. Но это нереально. Венгрия - не Россия", - объяснил он.

Согласно законодательству Украины, получить гражданство другого государства можно, только пройдя процедуру выхода из украинского гражданства. В то же время, украинское законодательство не предусматривает никакого наказания за двойное гражданство. Единственное, что может произойти с такими людьми - это лишение гражданства комиссией при президенте Украины.

Реакция на видео украинских властей

Павел Климкин на своей странице в Twitter в 17:34 19 сентября заявил, что встретится в Нью-Йорке на Генассамблее ООН с венгерским министром.

У Нью-Йорку на ГА ООН буду зустрічатись з угорським міністром. Крім усього іншого, якщо відео про видачу українцям у Береговому угорських паспортів не фейк, думаю, йому доведеться відправитись видавати угорські паспорти до Будапешта. І ніяк не українським громадянам. Там зручніше — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 сентября 2018 г.

"Кроме всего прочего, если видео о выдаче украинцам в Берегово венгерских паспортов не фейк, думаю, ему придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт. И никак не украинским гражданам. Там удобнее", - добавил он.

В 19:47 19 сентября Климкин опубликовал в Twitter видеообращение с еще одним комментарием видео выдачи венгерских паспортов в Берегово, в котором уточнил, что "куда-то в Будапешт" поедет консул Венгрии в Берегово. (Климкин также допустил высылку консула Венгрии из Берегово, если видео окажется настоящим, в комментарии УНИАНу).

Більше України в кожен куточок Закарпаття! pic.twitter.com/yCjR01dxLV — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 сентября 2018 г.

"Мы прекрасно знали, что это происходит, предупреждали наших венгерских коллег. Но это уже доказательство. На это доказательство молчать нельзя - нужно среагировать. Как мы среагируем, я понимаю. Этот консул поедет куда-то в Будапешт, в другой венгерский город, но он на самом деле винтик в этой всей их конструкции", - сказал глава украинского МИДа.

Климкин добавил, что искренне хочет помочь украинским гражданам венгерского происхождения и много посещал Закарпатье.

"И на самом деле для нас есть только две опции. Одна опция - это настоящее сотрудничество, а другая опция - это дорога в никуда. Я знаю, что мы должны делать. Выбор, конечно, за нашими венгерскими коллегами. Но одно мы будем проводить очень последовательно - будет больше Украины. Каждый год больше Украины именно там. И мы этого обязательно достигнем", - сказал также украинский министр.

В еще одном твите, опубликованном в 20:04 19 сентября, Климкин заявил, что "у Венгрии есть две опции": либо доказать, что видео с выдачей венгерских паспортов в Берегово - это фейк, либо "принять меры прямо сейчас".

Фейк став поганою модою. В Угорщини є дві опції: довести, що відео з видачею у Генконсульстві ???????? в м. Берегове - фейк, або вжити заходів прямо зараз. Гадаю, що реальним є тільки друге. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 сентября 2018 г.

"Думаю, что реально лишь второе", - добавил он, не уточнив, о каких мерах идет речь.

Что ответили в Венгрии

На слова Климкина после публикации видео отреагировал глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

"Правительство не позволит Украине еще больше усугубить положение закарпатских венгров и осуждает попытки запугать их в максимально возможной степени" - заявил он.

Возможно, в будущем потребуются дальнейшие меры по замедлению европейской интеграции Украины

Сийярто добавил, что высылку венгерского консула Будапешт расценит как недружественный шаг со стороны Украины, который еще больше усложнит Киеву процесс евроинтеграции.

"Такой шаг не останется без ответа... Венгрия постоянно следит за развитием событий, и, возможно, в будущем потребуются дальнейшие меры по замедлению европейской интеграции Украины", - сказал глава венгерского МИДа.

Публикацию видеоролика Сийярто назвал попыткой завоевать голоса избирателей перед выборами, используя антивенгерские настроения.

НВ