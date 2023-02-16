Что сломает путинскую армию. Наступление РФ требует участия сотни тысяч мобилизованных, в этом кроется угроза для Кремля — Дикинсон 16 февраля, 08:32 Диктатор Путин в лагере подготовки мобилизованных (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Опыт России 1917 года напоминает о непредвиденных последствиях, когда армия в военное время перестает выполнять приказы. Аналогичная ситуация может произойти с началом массированного наступления путинского войска в 2023-м, оно может привести к беспрецедентным человеческим жертвам и повлечь за собой упадок морального духа мобилизованных, пишет в своей колонке научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон.



Растет зависимость армии РФ от мобилизованных военнослужащих с ограниченной подготовкой, напомнил он. Многие из них, по его мнению, не в восторге от своей роли ударных отрядов.

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«Зарождающаяся тенденция может представлять серьезную угрозу для Кремля. Если судить по нынешним показателям потерь, грядущая атака может привести к беспрецедентным человеческим жертвам и повлечь за собой полный упадок морального духа среди уже деморализованных мобилизованных войск России. Это очень усложнило бы жизнь российской армии в Украине, которая столкнулась бы с нарушением дисциплины, что серьезно ограничило бы ее способность проводить наступательные операции. И нет никакой гарантии того, что на этом проблемы прекратятся. Собственный опыт России в 1917 году напоминает о непредсказуемых последствиях, которые могут иметь место, когда армия в военное время перестает выполнять приказы», — отметил ученый.

На бунт мобилизованных сейчас ничего не указывает, и пополнять войско диктатору Владимиру Путину пока удается, признал Дикинсон. Но в то же время вторжение пробуксовывает, потрепанная армия воюет все более беспорядочно, а надежды Кремля на военный успех тают.

Путин накопил огромные резервы для нового удара по Украине. Однако хватает сомнений в способности неопытных бойцов проводить масштабные наступательные операции, отметил эксперт.

«Отправка тысяч неподготовленных людей для борьбы с закаленными в боях и высоко мотивированными украинскими войсками может привести к такому кровопролитию, которое сломает армию. Если это произойдет, последствия, скорее всего, отразятся на всей России и дестабилизируют весь режим. Тогда Путин может внезапно обнаружить, что спасение своего вторжения — самая незначительная из забот», — резюмировал автор.

В Минобороны Украины заявили, что оккупационная армия РФ сейчас терпит наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения в Украину. По данным украинской разведки, российские оккупационные войска атакуют Бахмут и Угледар Донецкой области, чтобы отсрочить наступление защитников Украины.

Как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, только один учебный центр в Ростовской области еженедельно отправляет на войну против Украины около 500 мобилизованных, большинство из которых проходят подготовку от двух до трех недель. Россияне, не желающие становиться смертниками, намеренно повреждают технику.