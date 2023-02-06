Новое наступление России. Илья Пономарев оценил шансы агрессора и дал прогноз исхода решающего сражения 6 февраля, 13:35 Украинские бойцы стреляют из немецкой гаубицы Panzerhaubitze 2000 возле Бахмута, 5 февраля (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в интервью Radio NV оценил перспективы нового масштабного наступления России на Украину.

«Они (российские войска — ред.) могут попробовать [пойти в] новое наступление до 24 февраля, чтобы испортить все эти мероприятия, которые запланированы украинским президентом на эту годовщину», — сказал Пономарев Radio NV.

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Он отметил, что у президента Украины Владимира Зеленского был план поехать в ООН и выступить там, а также начать процесс создания трибунала и официального юридического осуждения военных преступлений РФ.

«Чтобы все это испортить, сорвать, они могут начать [действия] на поле боя. Но успешность этого очень маловероятна», — считает российский оппозиционер.

По словам Пономарева, российские военные «как профессионалы, верят в то, что сейчас нельзя создать какое-либо успешное стратегическое наступление». В то же время, он уверен, что если российский диктатор Владимир Путин прикажет им наступать, они «пойдут и погибнут, потому что это их обязанность, с их точки зрения».

Министр обороны Алексей Резников заявлял в интервью Украинской правде, что во время возможного нового наступления России в Украине в феврале оккупанты не будут пытаться захватить сразу всю территорию, а будут вести концентрированные бои на конкретных направлениях. По словам Резникова, сейчас ключевые риски — это восток, юг и уже потом — север.

5 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники в ВСУ сообщила, что масштабное наступление российских оккупантов начнется в ближайшие 10 дней, пока Украина не получила новые поставки оружия. Там заявили, что Киев «получил очень надежные разведданные о намерениях» России его начать.

Резников также заявлял, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено. По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.