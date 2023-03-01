Столтенберг оценил масштабы нового наступления РФ в Украине: Бросают свои войска так, как этого не было со времен Первой мировой 1 марта, 13:58 Столтенберг подтвердил, что РФ уже начала новое наступление (Фото:Johanna Geron/File Photo/File Photo/Reuters)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Россия уже начала новое наступление своих войск в Украине, особенно в районе Бахмута.

Об этом он сказал в интервью LRT, отметив, что там «идут ожесточенные бои и большие потери».

«Россия бросает войска против украинских линий обороны так, как мы не видели со времен Первой мировой войны. Мы видим, что Россия постоянно готовится к еще большей войне, к новым наступательным операциям — мобилизует больше войск, приобретает больше оружия, увеличивает его производство», — оценил масштабы наступления генсек НАТО.

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Он добавил, что кремлевский режим укрепляет связи с другими авторитарными режимами, такими как Иран и Северная Корея.

«Наша цель — обеспечить Украине силы и мощь, необходимые для того, чтобы победить и отбросить российских захватчиков», — резюмировал Столтенберг.

9 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия уже начала новое масштабное наступление. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, у Кремля уже серьезные проблемы со своим «большим наступлением».

Позже в Генштабе ВСУ отметили, что российские оккупационные войска начали новое наступление, чтобы сорвать будущие действия Вооруженных сил Украины, поставки западных вооружений, а также защитить сухопутный коридор во временно оккупированный Крым.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что заявил, что с середины до конца весны в Украине будут решающие бои. По его словам, это переломный момент.