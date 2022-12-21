«Есть целый ряд проблем». В России существуют противоречия по поводу нового наступления — Госдеп 21 декабря, 07:00 По данным Госдепа США, возможности России провести новое наступление под вопросом (Фото:REUTERS/Stringer)

По информации Госдепа США, в России существуют противоречивые взгляды на то, стоит ли начинать новое наступление на Украину.

Как заявил агентству Reuters высокопоставленный чиновник Госдепа США, Вашингтон будет продолжать поддерживать Киев независимо от того, какой сценарий разыграется.

«Конечно, есть некоторые (внутри России), которые, я думаю, хотели бы продолжить (новые) наступательные действия в Украине», — сказал представитель Госдепа.

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По словам чиновника, Россия испытывает «значительную» нехватку боеприпасов, что создает серьезную проблему вдоль линии фронта, а новые мобилизованные зачастую не являются «сплоченными» подразделениями.

«Есть целый ряд проблем, с которыми сталкиваются русские в плане наличия необходимого оборудования, необходимых боеприпасов, которые накладывают некоторые ограничения на то, что они могут захотеть сделать. В то же время, у них очень большая (военная) машина», — добавил он.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также говорил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

Залужный отмечал, что наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси, также он не исключает атаки на южном направлении.

По словам министра обороны Алексея Резникова, новое российское наступление может произойти уже в феврале следующего года.

Американский институт изучения войны предположил, что в ближайшие месяцы российские войска могут возобновить попытки наступательных операций на двух основных направлениях: на северо-востоке Украины вдоль границы Харьковской и Луганской областей или в Донецкой области.

