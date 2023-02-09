«Москва готовится к новым наступлениям». Столтенберг призвал продолжать поставки оружия Украине 9 февраля, 09:39 Столтенберг заявил, что Украине необходимое оружие для отвоевания своих территорий и победы над РФ (Фото:Issei Kato/Reuters)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовится к новым наступлениям, поэтому партнеры должны и дальше предоставлять Киеву оружие для отвоевания своих территорий и победы над агрессором.

Об этом он сказал во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, пишет The Guardian.

По словам генсека НАТО, нет никаких признаков того, что РФ готовится к миру.

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«К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится к миру. Наоборот, Москва готовится к новым военным наступлениям. Поэтому мы должны продолжать предоставлять Украине оружие, необходимое ей для того, чтобы отвоевать территорию и одержать победу как суверенное, независимое государство», — резюмировал Столтенберг.

5 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники в ВСУ сообщила, что масштабное наступление российских оккупантов начнется в ближайшие 10 дней, пока Украина не получила новые поставки оружия. Там заявили, что Киев «получил очень надежные разведданные о намерениях» России его начать.

В украинской разведке сообщали, что войска РФ могут пойти в новое наступление в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.