«Самая важная битва войны». К чему готовится Путин и почему это станет самоубийством для армии РФ — Яковина 9 января, 14:25 Белорусский диктатор Александр Лукашенко посещает российских военных на базе войск РФ в Брестской области Беларуси, 6 января (Фото:Andrei Stasevich/BelTA/Handout via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин, скорее всего, готовится к новому наступлению на Киев с учетом предыдущих логистических просчетов и гораздо большей армией, которое станет «самой важной битвой войны».

Об этом пишет в своей колонке обозреватель NV Иван Яковина.

«В Беларусь идут эшелоны с российской техникой, туда перелетают военные самолеты, едут офицеры. Очевидно, скоро отправятся и мобилизованные, которых, по украинским данным, в январе-феврале собираются набрать около полумиллиона», — рассказывает он о подготовке к этому наступлению.

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По мнению Яковины, наступление на этом направлении, с точки зрения Кремля, имеет несколько плюсов. Среди них

относительно близкое расположение Киева от границы;

возможность разместить базы поставок российской армии на границе — из-за предположения Кремля, что Украина, скорее всего, не будет бомбить их HIMARS на белорусской территории;

возможность превратить белорусского диктатора Александра Лукашенко в европейскую версию Ким Чен Ына — «отбитого психа с ( ядерной — ред.) бомбой, визжащего, что ударит ею по всем, кто будет его трогать»;

ядерной — ред.) бомбой, визжащего, что ударит ею по всем, кто будет его трогать»; возможность объявить себя победителем и диктовать условия мира в случае окружения или захвата Киева.

«На мой (и не только мой) взгляд, подобный рывок станет для российской армии самоубийственным, потому что с украинской стороны все уже готово к его отражению», — подчеркивает Яковина.

По мнению обозревателя NV, других вариантов у Путина не осталось, потому что захват Соледара или Бахмута никаких его проблем не решит.

«Только быстрая и однозначная победа может спасти его режим. И если для этого нужно угробить несколько сотен тысяч человек, то так потому и быть», — описывает он логику Кремля.

Яковина также напомнил, что украинские военачальники открыто заявляли об ожидании нападения ВС РФ из Беларуси, «так что здесь никакой особой тайны нет».

Обозреватель NV считает, что западные страны оценивают ситуацию так же и связывает с этим анонсирование поставок «действительно серьезных вооружений да еще и в солидных количествах» и «выход за пределы чисто умозрительных» разговоров о поставках современных танков.

«Видя масштабные российские приготовления в Беларуси, Запад прямо на глазах сбрасывает с себя собственные самоограничения, введенные в начале войны. В США и Европе отдают себе отчет, что дело идет к важнейшей битве этой войны, и они обязаны сделать все, чтобы Украина была к ней экипирована должным образом. Думаю, до решения по танкам остался месяц (или даже меньше), а следом будет уже и боевая авиация, ставлю на F-16», — добавил он.

В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси. Также Залужный не исключает атаки на южном направлении.

6 января спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не фиксируют передвижения техники и личного состава врага у границы.