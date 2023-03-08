У РФ дилемма — наступать на Угледар или Бахмут, кадры Шойгу в Украине стали ответом Пригожину — британская разведка 8 марта, 09:40 Российская армия столкнулась с дилеммой: где попытаться наступать (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

По данным британской разведки, публикация кадров визита главы минобороны РФ Сергея Шойгу на оккупированные территории Украины стала ответом на поездку главаря группы Вагнера Евгения Пригожина на передовую.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что 4 марта минобороны РФ опубликовало приезда Шойгу в Украину.

Существует реальная возможность того, что это было частично ответом на недавние кадры, на которых Пригожин посещает своих бойцов на фронте, считают в разведке.

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Как отметили в ведомстве, Вагнер находится в громком споре с российским минобороны, и Шойгу, вероятно, чувствителен к сравнению с Пригожиным.

В разведке добавили, что единственным российским полевым командиром, который попал на видео с Шойгу, стал генерал-полковник Рустам Мурадов. Именно он отвечает за сектор Угледара, где за последние три месяца провалились несколько штурмов.

В ведомстве подчеркнули, что до недавнего времени российское командование, вероятно, рассматривало прорыв в районе Угледара как ключевой способ достижения оперативно-значимого прорыва на линии фронта Украины.

Российские планировщики, вероятно, стоят перед дилеммой: начать еще один штурм Угледара или поддержать интенсивные бои дальше на север в районе Бахмута и Кременной, отметили в разведке.

