Новый пакет санкций ЕС имеет явные признаки использования больших языковых моделей (LLM), изобилует ошибками и не содержит ни одного упоминания о китайских компаниях.

Об этом сообщило в понедельник, 26 октября, издание The Insider, проанализировавшее содержание документа.

22-й пакет санкций был обнародован 12 октября и коснулся более 1500 юридических и физических лиц. The Insider отмечает, что в таких больших документах в любом случае встречаются технические ошибки, которые впоследствии исправляются. Но на этот раз, по мнению журналистов, к работе сразу «отнеслись небрежно».

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В частности, в документе использовано всего две шаблонные формулировки для 1569 человек и организаций. Такого не было ни в одном из ранее принятых пакетов, отмечает The Insider — почти для каждого нового субъекта, попавшего под санкции, объяснялось, почему санкции введены именно против него.

Также небрежность видна в том, как прописаны названия юридических лиц — буквально транслитерацией, причем без заглавных букв. К тому же в разных названиях применены разные правила транслитерации. В одном случае одно и то же название написано транслитерацией, в другом — переводом, есть даже одновременное использование и того, и другого. Такое могло произойти, если для создания документа использовались крупные языковые модели, объясняет The Insider.

Фото: The Insider / скриншот

Фото: The Insider / скриншот

Есть и довольно курьезное введение санкций против юридического лица, которое уже не существует. При этом действующий генеральный директор предприятия в санкционный список не попал.

Вероятно, искусственному интеллекту или Python-скрипту передали уже неактуальный список, а полученный результат должным образом не проверили, поясняет издание.

Для некоторых фигурантов списка не указаны даты рождения и номера паспортов. Это существенно увеличивает вероятность того, что подсанкционное лицо попадет в Шенгенскую зону (хотя въезд должен быть запрещен), так как при оформлении визы консульство обычно сверяет паспортные данные и дату рождения заявителя, а не номер налогоплательщика.

Журналисты и раньше обращали внимание на фактические ошибки, которые допускали европейские чиновники при составлении санкционных списков. Например, в феврале 2025 года ЕС ввел санкции против российского комика Михаила Галустяна, указав его сценический псевдоним (настоящее имя Галустяна — Ншан). Ошибки допустили и в его дате рождения (Галустян родился в 1979 году, а не в 1970-м), причем ошибку не исправили даже через полтора года после обнародования документа.

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К тому же, как подчеркивает The Insider, среди сотен компаний, включенных в санкционный список, нет ни одной китайской — при том, что Китай, очевидно, играет ключевую роль в поддержке государства-агрессора РФ.