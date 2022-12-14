Новая Зеландия выделит $2 млн на помощь Украине 14 декабря, 04:55 Флаг Новой Зеландии (Фото:baptiste-valthier/pexels)

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн анонсировала финансовую поддержку Украины в размере 3 млн новозеландских долларов (приблизительно $1,94 млн). Средства будут предоставлены украинской стороне через Международный комитет Красного Креста для закупки трансформаторов, электрогенераторов и медицинских товаров.

«Новое пожертвование поступило в связи с тем, что российские военные активизировали нападения на критически важные объекты национальной инфраструктуры, что еще больше усугубило серьезный гуманитарный кризис, вызванный незаконным вторжением», — говорится в пресс-релизе на сайте новозеландского правительства.



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В нем уточняется, что новый пакет помощи станет дополнением к уже предоставленной Украине поддержке в размере 7,93 млн новозеландских долларов (около $5,1 млн).

Ранее в парламенте Новой Зеландии выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал руководство страны «возглавить международные усилия» по восстановлению экологической безопасности Украины.