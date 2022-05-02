Новая Зеландия вводит дополнительные санкции против российских политиков и оборонных компаний

2 мая, 16:35
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Нанайя Махута (Фото:Pool Photos3/www.flickr.com)

Нанайя Махута (Фото:Pool Photos3/www.flickr.com)

Новая Зеландия объявила о введении новых санкций против России, направленных против политиков и оборонных компаний страны-агрессора.

Война России против Украины — главные события 2 мая

Об этом сообщает Sky News.

Новые санкции направлены против 170 депутатов Госдумы и шести компаний оборонного сектора.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=WMjP1KVgHes&t=2s

Министр иностранных дел страны Нанайя Махута заявила, что по мере того, как военная машина российского диктатора Путина продолжает свои незаконные атаки, и по мере того, как становятся известны новые факты зверств, Новая Зеландия «полна решимости наложить санкции на тех, кто в этом замешан».

«Мы поддерживаем народ Украины и намерены призвать к ответу президента Путина и его команду разжигателей войны», — сказала она

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Новая Зеландия Санкции Война России против Украины

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