Новая Зеландия вводит дополнительные санкции против российских политиков и оборонных компаний 2 мая, 16:35 Цей матеріал також доступний українською Нанайя Махута (Фото:Pool Photos3/www.flickr.com)

Новая Зеландия объявила о введении новых санкций против России, направленных против политиков и оборонных компаний страны-агрессора.

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Об этом сообщает Sky News.

Новые санкции направлены против 170 депутатов Госдумы и шести компаний оборонного сектора.

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Министр иностранных дел страны Нанайя Махута заявила, что по мере того, как военная машина российского диктатора Путина продолжает свои незаконные атаки, и по мере того, как становятся известны новые факты зверств, Новая Зеландия «полна решимости наложить санкции на тех, кто в этом замешан».

«Мы поддерживаем народ Украины и намерены призвать к ответу президента Путина и его команду разжигателей войны», — сказала она

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