Новая Зеландия отправит в Великобританию 120 военных для обучения украинцев
Український військовий (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)
Новая Зеландия отправит в Великобританию 120 военных для обучения украинцев.
Об этом сообщает Reuters.
Две пехотных учебных группы будут обучать украинцев основным навыкам, необходимыми для эффективного ведения боя, включая обращение с оружием, оказание первой помощи в бою и другие навыки.
Обучение около 800 украинских военнослужащих будет проводиться в одном из четырех мест в Великобритании, а военнослужащие Новой Зеландии не будут ездить в Украину.
«Нам было ясно, что вопиющее посягательство на суверенитет страны и последующая гибель невинных людей — это неправильно и недопустимо. Наше осуждение будет по-прежнему выходить за рамки слов и будет включать критическую поддержку», — заявила премьер-министр Джасинда Ардерн.
По ее словам, новозеландские войска не участвовали и не будут вступать в боевые действия на территории Украины.
12 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Нидерланды присоединились к программе обучения украинских военных в Великобритании.
10 августа стало известно, что Дания направит в Великобританию военных инструкторов для обучения украинских бойцов.
4 августа министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что ее страна отправит в Великобританию 225 военнослужащих для обучения украинских бойцов.
7 августа правительство Швеции сообщило об отправке до 120 инструкторов в Великобританию для проведения базовой военной подготовки украинцев.
В ходе визита в Киев британский премьер-министр Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в рамках которой каждые 120 дней будут обучаться до 10 тысяч солдат.
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