Новая Зеландия отправит в Великобританию 120 военных для обучения украинцев 15 августа, 12:05 Український військовий (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Новая Зеландия отправит в Великобританию 120 военных для обучения украинцев.

Об этом сообщает Reuters.

Две пехотных учебных группы будут обучать украинцев основным навыкам, необходимыми для эффективного ведения боя, включая обращение с оружием, оказание первой помощи в бою и другие навыки.

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Обучение около 800 украинских военнослужащих будет проводиться в одном из четырех мест в Великобритании, а военнослужащие Новой Зеландии не будут ездить в Украину.



«Нам было ясно, что вопиющее посягательство на суверенитет страны и последующая гибель невинных людей — это неправильно и недопустимо. Наше осуждение будет по-прежнему выходить за рамки слов и будет включать критическую поддержку», — заявила премьер-министр Джасинда Ардерн.

По ее словам, новозеландские войска не участвовали и не будут вступать в боевые действия на территории Украины.

12 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Нидерланды присоединились к программе обучения украинских военных в Великобритании.

10 августа стало известно, что Дания направит в Великобританию военных инструкторов для обучения украинских бойцов.

4 августа министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что ее страна отправит в Великобританию 225 военнослужащих для обучения украинских бойцов.

7 августа правительство Швеции сообщило об отправке до 120 инструкторов в Великобританию для проведения базовой военной подготовки украинцев.

В ходе визита в Киев британский премьер-министр Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в рамках которой каждые 120 дней будут обучаться до 10 тысяч солдат.

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