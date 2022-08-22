Коснутся и террористов «ЛДНР». Новая Зеландия введет новые санкции против России

22 августа, 13:00
Нанайя Махута (Фото:facebook.com/NanaiaMahutaMP)

Нанайя Махута (Фото:facebook.com/NanaiaMahutaMP)

Новая Зеландия введет новые санкции против России, заявила министр иностранных дел страны Нанайя Махута.

Об этом сообщает Bloomberg.

По ее словам, санкции будут введены против главарей террористических организацией «ДНР» и «ЛНР».

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Министр заявила, что в общем санкции затронут «48 должностных лиц и одну организацию».

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1 августа правительство Новой Зеландии расширило свои санкции против страны-агрессора России.

Тогда санкции ввели против отдельных отраслей вооруженных сил, в том числе речь идет о материально-техническом обеспечении, а также оборонных предприятиях, которые ответственны за поставку оружия и снаряжения вооруженным силам.

https://www.youtube.com/watch?v=bqCFbxmrzAo
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Новая Зеландия Санкции Война России против Украины

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