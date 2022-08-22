Коснутся и террористов «ЛДНР». Новая Зеландия введет новые санкции против России 22 августа, 13:00 Нанайя Махута (Фото:facebook.com/NanaiaMahutaMP)

Новая Зеландия введет новые санкции против России, заявила министр иностранных дел страны Нанайя Махута.

Об этом сообщает Bloomberg.

По ее словам, санкции будут введены против главарей террористических организацией «ДНР» и «ЛНР».

Читайте также: Новая Зеландия отправит в Великобританию 120 военных для обучения украинцев

Министр заявила, что в общем санкции затронут «48 должностных лиц и одну организацию».

Видео дня

1 августа правительство Новой Зеландии расширило свои санкции против страны-агрессора России.

Тогда санкции ввели против отдельных отраслей вооруженных сил, в том числе речь идет о материально-техническом обеспечении, а также оборонных предприятиях, которые ответственны за поставку оружия и снаряжения вооруженным силам.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.