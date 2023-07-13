В Британской разведке рассказали о новой тактике, которую используют чеченские подразделения армии РФ в Донецкой области 13 июля, 10:09 Кадыровцы (Фото:www.radiosvoboda.org)

В британской разведке сообщили, что чеченские подразделения оккупационных войск РФ могли быть первыми, кто использует тактику поражения с помощью начинки устаревшей бронированной техники тоннами взрывчатки.

По данным отчета разведки Минобороны Великобритании, опубликованного в четверг, 13 июля, большинство случаев использования российскими войсками самодельного взрывного устройства, установленного в транспортном средстве (СВПТЗ) были зафиксированы вблизи Марьинки в Донецкой области.

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Первые сообщения о таких случаях появились в июне 2023 года, через несколько дней после того, как чеченские подразделения подкрепили этот участок фронта.

Отмечается, что чеченские войска владеют навыками использования СВУ, начиная с чеченских войн 1990-х годов. Также сообщалось, что чеченцы, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины, изготавливали подобные СВПТЗ в январе 2023 года.

Разведчики отмечают, что суть тактики заключается в том, что сразу после настройки взрывного устройства в бронетехнике, экипаж, вероятно, покидает ее.

Британская разведка отмечает, что большинство российских СВПТО детонируют еще до того, как достигают своей цели из-за сочетания противотанковых мин с прямым огнем, что ставит под сомнение жизнеспособность таких средств, однако они все еще вызывают чрезвычайно сильные взрывы, которые могут иметь психологическое воздействие на Силы обороны.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на представителей европейской разведки сообщало, что Россия планирует отправить в Украину больше чеченских боевиков и осужденных, чтобы заполнить пробелы, которые остались после вывода ЧВК Вагнера.