Новая партия «шахедов» прибыла в Москву на иранском самолете — Bild 5 ноября, 21:23 В Москву прибыла новая партия иранских дронов (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

В четверг, 3 ноября, в Москву на иранском самолете прибыла новая партия боевых беспилотников Shahed, которые российские оккупанты активно используют в войне против Украины, сообщает немецкий таблоид Bild.

Как пишет издание, крупнотоннажный лайнер Ил-76 вылетел из Тегерана в четверг рано утром и приземлился в грузовом терминале московского аэропорта Внуково около полудня 3 ноября.

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Bild публикует фотографии, предоставленные анонимными источниками, на которых запечатлена разгрузка самолета.

Как отмечает издание, самолет, на котором в Москву прибыл груз, принадлежит частной иранской авиакомпании Pouya Air, которая до 2012 года называлась Yas Air. Она сменила название после того, как попала в санкционный список США. По данным американского Минфина, самолеты этой компании транспортируют незаконные грузы, включая оружие.

Фото: Bild

Фото: Bild

С начала осени Россия регулярно использует иранские беспилотники в войне с Украиной, причем преимущественно нанося удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре и создавая угрозу мирным жителям.

О том, что Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников, сообщали американские СМИ еще в августе. По данным CNN, Россия получила три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

По данным украинского Минобороны, войска РФ получили около 300 дронов иранского производства. По словам президента Владимира Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов у Тегерана.

В Иране долгое время категорически отрицали поставки беспилотников России. Однако, 5 ноября министр иностранных дел Ирана впервые признал, что Тегеран передал России беспилотники. Но он утверждает, что это произошло до начала полномасштабной войны против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Тегеран во лжи.

