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"Новая любимая тема": Ельченко посмеялся над чрезмерным вниманием РФ к выборам в Украине

Сегодня, 09:22
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пресс-служба ООН

Россияне интересуются выборами в Украине больше, чем собственными, заявил Ельченко

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что россияне стали слишком часто говорить об украинских выборах.

По словам Ельченко, "создается впечатление, что результаты выборов президента Украины для россиян важнее выборах президента РФ", сообщает Укринформ.

"В риторике российского представительства все чаще появляется новый элемент. Похоже, что это новая любимая тема для россиян, - грядущие президентские выборы в Украине", - отметил украинский дипломат.

Напомним, в январе начальник киберполиции Украины Сергей Демедюк заявлял, что российские хакеры пытаются взломать системы ЦИК перед выборами.

Спецтема   Выборы президента Украины

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