Новая Зеландия может запретить въезд некоторым россиянам из-за отравления Скрипаля

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Новая Зеландия может отклонить визы некоторым гражданам РФ, заявила Джасинда Ардерн

Новая Зеландия может отклонить визы некоторым гражданам РФ, заявила Джасинда Ардерн

Новая Зеландия рассматривает возможность запретить въезд некоторым россиянам из-за отравления в Британии бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, сообщает Reuters.

Она обратилась к Министерству иностранных дел и торговли с поручением проанализировать, есть ли такие граждане РФ, которым стоит отменить визы.

Новая Зеландия не высылала из страны российских дипломатов, поскольку, по словам новозеландского премьера, в российском посольстве не были обнаружены сотрудники разведки.

В связи с отравлением в Великобритании экс-агента Сергея Скрипаля 26 стран объявили о высылке российских дипломатов.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о сокращении штата российской миссии при Альянсе.

От этой меры отказались девять государств ЕС: Австрия, Люксембург, Греция, Болгария, Словения, Словакия, Кипр, Мальта и Португалия.

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