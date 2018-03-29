Новая Зеландия может запретить въезд некоторым россиянам из-за отравления Скрипаля

Новая Зеландия рассматривает возможность запретить въезд некоторым россиянам из-за отравления в Британии бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, сообщает Reuters.

Она обратилась к Министерству иностранных дел и торговли с поручением проанализировать, есть ли такие граждане РФ, которым стоит отменить визы.

Новая Зеландия не высылала из страны российских дипломатов, поскольку, по словам новозеландского премьера, в российском посольстве не были обнаружены сотрудники разведки.

В связи с отравлением в Великобритании экс-агента Сергея Скрипаля 26 стран объявили о высылке российских дипломатов.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о сокращении штата российской миссии при Альянсе.

От этой меры отказались девять государств ЕС: Австрия, Люксембург, Греция, Болгария, Словения, Словакия, Кипр, Мальта и Португалия.