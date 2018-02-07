Новая коалиция в Германии: Стороны озвучили условия поддержки Украины

Коалиционное соглашение между ХДС/ХСС и СДПГ предусматривает дальнейшую поддержку Украины со стороны Германии, однако, Киеву выдвигают также ряд условий.

Как сообщает DW, коалиционное соглашение предусматривает предоставление Украине поддержки в целях полного восстановления территориальной целостности, а также помощь для усиления стабильности и дальнейшего общественного развития.

Стороны осуждают действия России в Крыму и на Донбассе и призывают быть бдительными из-за нынешней российской внешней политики.

Немецкая поддержка будет предоставляться Украине только при определенных условиях. Речь идет прежде всего о выполнении Киевом своей части минских договоренностей: отвода тяжелых вооружений от линии разграничения и установления режима прекращения огня. За соблюдением перемирия на Донбассе должны наблюдать миротворцы ООН.

Также новое правительство Германии готово предоставлять средства для восстановления Донбасса. Однако, финансовая поддержка привязана к эффективности и интенсивности реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Целью же качественных преобразований должна стать всеобъемлющая модернизация страны.

7 февраля переговоры между ХДС/ХСС и СДПГ о создании Большой коалиции увенчались успехом. Партии пришли к соглашению относительно масштабного коалиционного договора, среди прочего распределив между партиями места в кабинете министров.

По данным газеты Bild, после формирования новой коалиции главой внешнеполитического ведомства станет Мартин Шульц. В данный момент МИД возглавляет Зигмар Габриэль, который также представляет СДПГ.

Кроме того, социал-демократы получат также Минфин и Министерство труда и социальных вопросов. Посты глав Минобороны и МВД получит блок ХДС/ХСС.

Переговоры о Большой коалиции продолжались с пятницы, 26 января.