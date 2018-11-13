Норвегия заявила о вмешательстве РФ в работу GPS во время учений НАТО

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что Россия, возможно, стоит за вмешательством в работу системы навигации GPS во время недавних военных учений НАТО Trident Juncture.
"У нас та же проблема (как в Финляндии). Мы считаем, что это могло быть частью российских учений", - сказал глава Минобороны Норвегии в интервью агентству Reuters.
По его словам, подобный сбой впервые произошел во время масштабных военных учений Запад-2017 вооруженных сил России и Беларуси.
Министерство обороны Норвегии позже сообщило Reuters, что помехи были зафиксированы с 16 октября по 7 ноября и исходили от "российских сухопутных войск на Кольском полуострове".
Напомним, что с 25 октября по 7 ноября проходили военные учения НАТО Trident Juncture 2018, которые стали крупнейшими после окончания холодной войны.
В конце октября, в первый день учений НАТО Trident Juncture, произошел сбой в работе GPS в Норвегии.
Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что крупномасштабный сбой в работе системы навигации GPS был преднамеренным.
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