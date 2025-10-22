После визита Зеленского. Норвегия предоставит Украине почти $100 млн на поддержку энергетики

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что его страна предоставит Украине дополнительную помощь для подготовки к зиме — средства пойдут на обеспечение электроэнергией и отоплением.

Об этом он заявил 22 октября во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Осло, сообщает Европейская правда.

По словам Стере, Норвегия выделит дополнительные 1,5 миллиарда норвежских крон (примерно 98 миллионов долларов США) на поддержку украинской энергосистемы.

Реклама

«Норвегия предоставляет Украине мощную поддержку и будет продолжать это делать. Очень важно поддерживать тесный диалог с украинской властью, чтобы поддержка отвечала потребностям на местах в Украине», — заявил политик.

Стере сообщил, что контакты между его страной и Украиной сейчас являются тесными и постоянными — как на уровне президента, так и правительства.

Он также отметил, что во время встречи с Зеленским представил планы Норвегии о продлении поддержки Украины до 2026 года и выразил уверенность, что эта поддержка будет оставаться прочной.

Президент Украины сообщил, что Норвегия предоставит около 150 миллионов долларов для закупки газа зимой.

«Поблагодарил Норвегию за эту помощь и премьер-министра Йонаса Гару Стере во время нашей встречи. Рассказал о последствиях сегодняшнего российского обстрела. Спасибо за солидарность и сочувствие. Мы обсудили потребности Украины в системах ПВО, ракетах к ним и другие шаги, которые могут укрепить Украину зимой», — написал Зеленский.

22 октября Зеленский вместе с первой леди прибыл в Норвегию. Зеленского в военном аэропорту Гардермуен встретил премьер-министр страны Йонас Гар Стере.

Минэнерго сообщило, что Россия ночью осуществила новую массированную атаку ракетами и дронами на энергетическую инфраструктуру Украины.

В частности, РФ ударила по Киеву. В четырех районах повреждены многоэтажные дома, погибли два человека и более 20 — пострадали. В Киевской области четверо погибших в результате российской атаки, среди них младенец, 12-летняя девочка и их мать.

В Запорожье в результате ночной атаки 2000 потребителей остались без света. Возник пожар в многоэтажке, 13 человек пострадали.

На Полтавщине повреждены нефтегазовые объекты, в Одесской области россияне ударили по энергетическому объекту ДТЭК. В Киеве и большинстве областей Украины применили аварийные отключения света.