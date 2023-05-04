Норвегия выделила Украине более 300 млн евро помощи

4 мая, 04:45
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Флаг Норвегии (Фото:terimakasih0 / pixabay)

Флаг Норвегии (Фото:terimakasih0 / pixabay)

Норвегия выделила 4,5 млрд норвежских крон (378 млн евро) помощи для Украины. Средства будут направлены на гуманитарную помощь украинцам, а также ремонт и обслуживание общественной инфраструктуры.

Об этом говорится на сайте правительства Норвегии.

Премьер-министр Йонас Гар Стере проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о новом пакете помощи во время встречи в Хельсинки.

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«Мы находимся в тесном диалоге с властями Украины, чтобы помощь дошла до тех, кто больше всего в ней нуждается. Агрессивная война России ежедневно приносит невероятные страдания и широкомасштабные разрушения. Наша поддержка поможет облегчить положение украинского народа, который так много пережил», — заявил он

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Гуманитарная помощь Норвегия Война в Украине Война России против Украины

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