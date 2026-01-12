Норвегия предоставит Украине $400 миллионов на энергетику и бюджетную поддержку

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига возле Народного Мемориала Памяти на Майдане Независимости, 12 января 2026 года (Фото: Andrii Sybiha / Х)

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде во время визита в Киев объявил о предоставлении Украине 400 миллионов долларов.

Об этом он сказал на совместном с украинским коллегой Андреем Сибигой брифинге, сообщает Укринформ.

Эйде уточнил, что 200 миллионов долларов направят на неотложные нужды, в частности на закупку газа и ремонт объектов энергетики. Остальную половину денег выделяют на поддержку бюджета Украины.

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Глава МИД Норвегии также рассказал, что встретился в Киеве с представителями передовых оборонных компаний.

«У нас очень тесное сотрудничество между передовыми оборонными компаниями Норвегии и Украины в вопросе разработки ПВО, чтобы вы были обеспечены более эффективными и дешевыми средствами для перехвата в больших количествах, а также в развитии дальнобойных ракет», — подчеркнул он.

Эйде подчеркнул, что Норвегия считает окончание войны в Украине приоритетным вопросом и своим долговременным интересом, поскольку граничит с Россией.

По его словам, Нордично-Балтийские страны, Германия и Польша сотрудничают с остальной Европой и Северной Америкой для усиления поддержки.

«Мир сейчас занят множеством вещей. Мы разговаривали о Венесуэле, Гренландии, но для нас вопрос № 1 ежедневно и ежечасно — это война в Украине. Я хочу оставить сообщение, что это важно для вас и для нас. Нет более важного вопроса, чем остановка российской агрессии. Это общий и долговременный интерес Норвегии и Украины», — добавил министр.

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30 ноября 2025 года министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Норвегия будут совместно производить дроны. Соответствующий документ подписали министры обороны двух стран.

3 декабря глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде объявил, что правительство Норвегии приняло решение предоставить еще 500 миллионов долларов на программу PURL, направленную на финансирование американского оружия для ВСУ.

6 января 2026 года премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре сообщил, что его страна подтвердит союзникам готовность присоединиться к международным усилиям по обеспечению безопасности Украины в случае достижения надежного перемирия с Россией.