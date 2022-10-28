Норвегия ввела санкции против 30 физических и семи юридических лиц из России
Норвегия ввела санкции против РФ и кремлевского режима (Фото:simonstones/pixabay.com)
В пятницу, 28 октября, Норвегия ввела новые санкции против России и кремлевского режима, в список внесено еще 30 физических и семь юридических лиц, среди них и лица, принимавшие участие в так называемых «референдумах» на оккупированных территориях.
Об этом идет речь в сообщении на сайте правительства.
Санкции вступают в силу сегодня.
По словам министра иностранных дел Норвегии Анникен Хейтфельдт, они снова действуют совместно с ЕС, чтобы наложить санкции на Россию, чтобы поддерживать давление на российское правительство и его сторонников.
«Дополнительные санкции являются необходимым ответом на жестокую войну России и незаконную аннексию четырех регионов Украины», — сказала она.
Введенные пакеты санкций призваны уменьшить способность России финансировать войну, а также еще больше усиливают ограничения в отношении важных для России товаров и услуг.
Новый санкционный пакет предусматривает санкции против лиц, причастных к так называемым «референдумам», проведенных в оккупированных регионах Украины.
«Санкции становятся все более всеобъемлющими и представляют собой сильный и четкий ответ Европы на агрессию России в Украине. Возможности участвовать в коммерческой деятельности с Россией сейчас значительно ограничены и связаны с высоким риском», — сказала министр.