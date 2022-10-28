Норвегия ввела санкции против 30 физических и семи юридических лиц из России 28 октября, 15:53 Норвегия ввела санкции против РФ и кремлевского режима (Фото:simonstones/pixabay.com)

В пятницу, 28 октября, Норвегия ввела новые санкции против России и кремлевского режима, в список внесено еще 30 физических и семь юридических лиц, среди них и лица, принимавшие участие в так называемых «референдумах» на оккупированных территориях.

Об этом идет речь в сообщении на сайте правительства.

Санкции вступают в силу сегодня.

По словам министра иностранных дел Норвегии Анникен Хейтфельдт, они снова действуют совместно с ЕС, чтобы наложить санкции на Россию, чтобы поддерживать давление на российское правительство и его сторонников.

Видео дня

«Дополнительные санкции являются необходимым ответом на жестокую войну России и незаконную аннексию четырех регионов Украины», — сказала она.

Введенные пакеты санкций призваны уменьшить способность России финансировать войну, а также еще больше усиливают ограничения в отношении важных для России товаров и услуг.

Новый санкционный пакет предусматривает санкции против лиц, причастных к так называемым «референдумам», проведенных в оккупированных регионах Украины.

«Санкции становятся все более всеобъемлющими и представляют собой сильный и четкий ответ Европы на агрессию России в Украине. Возможности участвовать в коммерческой деятельности с Россией сейчас значительно ограничены и связаны с высоким риском», — сказала министр.