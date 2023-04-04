«Финансовый удар». Норвегия ввела новые санкции против России 4 апреля, 13:55 4 апреля Норвегия ввела новые санкции против России (Фото:terimakasih0/pixabay.com)

Норвегия ввела новые санкции против России и кремлевского режима, это соответствует мерам десятого пакета санкций ЕС, принятого 25 февраля 2023 года.

Об этом сообщается на сайте правительства Норвегии во вторник, 4 апреля.

«Мы должны поддерживать давление на российскую власть и ее сторонников. Санкции наносят финансовый удар по России и препятствуют поступлению важных ресурсов в российскую военную промышленность», — заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

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По ее словам, Норвегия поддерживает Европу и солидарна с борьбой украинцев за свободу.

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В новый санкционный список попали 87 физических и 34 юридических лица. Всего Норвегия уже ввела санкции против 1678 физических и юридических лиц из РФ.

Продлены обязательства по заморозке активов россиян, торговле ценными бумагами и другими инструментами денежного рынка. Также продолжается запрет для граждан РФ занимать руководящие должности в органах управления. Новые ограничения введены на импорт битума, синтетического каучука и технического углерода.

25 февраля Европейский Союз принял десятый пакет санкций, введенных из-за незаконного вторжения России в Украину. В целом ограничение введено против 87 физических и 34 юридических лиц. ЕС запретил импорт из России синтетического каучука и битума, а также транзит через Россию товаров двойного назначения. Ранее запрет касался только экспорта. Также гражданам России запрещено управлять организациями, являющимися операторами критической инфраструктуры Евросоюза.