Норвегия увеличила размер военной помощи для Украины в четыре раза — премьер-министр

11 июля, 13:16
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Флаг Норвегии (Фото:terimakasih0 / pixabay)

Флаг Норвегии (Фото:terimakasih0 / pixabay)

Норвегия расширила военную помощь для Украины в четыре раза — до 10 млрд норвежских крон, что составляет более 35,13 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии со ссылкой на заявление премьер-министра Йонаса Гар Стере.

«Украина сейчас остро нуждается в большей военной и материальной поддержке. Поэтому Норвегия расширяет военную поддержку Украины на 2,5 миллиарда до 10 миллиардов норвежских крон на 2023 год», — заявил премьер-министр Норвегии.

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Сообщается, что расширение военной помощи будет осуществлено в рамках программы Нансена, которая рассчитана на пять лет.

Кроме этого, Норвегия также будет отдавать больше в фонд поддержки НАТО для Украины.

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Сообщается, что страна предоставит 300 млн норвежских крон в 2023 году и внесет общую сумму 1,5 млрд норвежских крон в течение пяти лет.

«Это четкий сигнал долгосрочной поддержки реформаторских усилий Украины, который теснее свяжет Украину с Альянсом», — сказал Стере.

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18 мая министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что Норвегия в сотрудничестве с Великобританией поставит Украине до восьми реактивных систем залпового огня и три радара контрбатарейной борьбы и артиллерийской разведки ARTHUR.

31 мая на встрече премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Осло было анонсировано предоставление Норвегией пятилетней программы военной помощи для Украины на общую сумму 7 миллиардов евро.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Военная помощь Норвегия

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