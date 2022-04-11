На фоне войны России против Украины. Норвегия продлит срок пребывания 200 военнослужащих в Литве 11 апреля, 14:19 Цей матеріал також доступний українською Норвегия продлит срок пребывания 200 военнослужащих в Литве (Фото:Forsvarsdepartementet (Norge))

На фоне войны России против Украины Норвегия продлит срок пребывания 200 военнослужащих в Литве.

Война России против Украины — главные события 11 апреля

Об этом сообщили в министерстве обороны Норвегии.

Срок пребывания предлен до августа.

Слушайте подкаст на эту тему

В феврале количество войск было увеличено примерно на 50 человек.

Видео дня

В министерстве заявили, что ситуация с безопасностью в Европе по-прежнему очень сложная и ухудшилась с февраля.

Правительство расширяет свой вклад в силы НАТО в Литве, чтобы продемонстрировать единство и солидарность с союзниками Норвегии.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.