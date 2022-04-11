На фоне войны России против Украины. Норвегия продлит срок пребывания 200 военнослужащих в Литве
Норвегия продлит срок пребывания 200 военнослужащих в Литве (Фото:Forsvarsdepartementet (Norge))
На фоне войны России против Украины Норвегия продлит срок пребывания 200 военнослужащих в Литве.
Война России против Украины — главные события 11 апреля
Об этом сообщили в министерстве обороны Норвегии.
Срок пребывания предлен до августа.
В феврале количество войск было увеличено примерно на 50 человек.
В министерстве заявили, что ситуация с безопасностью в Европе по-прежнему очень сложная и ухудшилась с февраля.
Правительство расширяет свой вклад в силы НАТО в Литве, чтобы продемонстрировать единство и солидарность с союзниками Норвегии.
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