Норвегия предоставит Украине пятилетнюю программу военной помощи на 7 миллиардов евро

31 мая, 20:19
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Флаг Норвегии (Фото:Dean Moriarty / Pixabay)

Флаг Норвегии (Фото:Dean Moriarty / Pixabay)

Норвегия предоставит Украине пятилетнюю программу военной помощи на общую сумму 7 миллиардов евро.

Об этом шла речь на встрече премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Осло.

Стере отметил, что его страна и другие члены НАТО изначально поддерживали Украину в ее борьбе за независимость и свободу.

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«Мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет нужно. В рамках Программы поддержки Украины Норвегия предоставит военную, гуманитарную и гражданскую помощь на общую сумму 75 миллиардов норвежских крон (€7 млрд) в течение пяти лет», — сказал премьер-министр.

Он отметил, что Норвегия обязалась увеличить оборонные расходы до не менее 2% ВВП к 2026 году.

18 мяа министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что Норвегия при сотрудничестве с Великобританией поставит Украине до восьми реактивных систем залпового огня и три радара контрбатарейной борьбы и артиллерийской разведки ARTHUR.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Военная помощь Норвегия Война России против Украины

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