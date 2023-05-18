Норвегия и Британия поставят Украине восемь РСЗО и три контрбатарейных радара 18 мая, 18:50 Бен Уоллес и Бьорн Арильд Грам (Фото:regjeringen.no)

Норвегия при сотрудничестве с Великобританией поставит Украине до восьми реактивных систем залпового огня и три радара контрбатарейной борьбы и артиллерийской разведки ARTHUR.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам по итогам встречи с британским коллегой Беном Уоллесом в четверг, 18 мая, сообщает пресс-служба правительства Норвегии.

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По словам норвежского министра, они с коллегой договорились продолжать и усиливать помощи Украине, в частности, в рамках Международного фонда для поддержки Украины. Норвегия с лета также удвоит количество военных инструкторов, которые обучают украинских бойцов в Британии (операция Interflex).

Грам сказал, что Норвегия и Британия стараются «максимизировать усилия» для передачи Украине боеприпасов и оружия.

В феврале 2023 года Норвегия утвердила помощь Украине на 7,5 млрд евро на следующие пять лет.