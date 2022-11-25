В новый пакет помощи Украине от Норвегии вошла САУ М109 — СМИ 25 ноября, 16:59 Артиллерийская установка М109 (Фото:Spc. Gregory Gieske via Wikipedia)

Норвегия передала Украине новую партию военной помощи, в которую входит САУ М109 калибра 155-мм. Об этом сообщает местное издание TV2.no.

По информации издания, партию помощи отправили в Украину транспортным самолетом производства ГП Антонов. В пакет вошла самоходная артиллерийская установка М109 и 20 тысяч запчастей для уже поставленных в Украину САУ, а также 55 тысяч перевязочных материалов и индивидуальных пакетов, 30 тысяч пайков и 55 тысяч предметов зимней одежды.



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Министр обороны Бьорн Арильд Грам сказал, что Норвегия передает Украине зимнюю одежду на 250 млн крон. Он также подчеркнул, что страна продолжит поддерживать Украину, пока это необходимо.

TV2.no пишет, что Норвегия уже поставила Украине 22 САУ М109, противотанковые гранатометы M72, каски, бронежилеты и боеприпасы.

Ранее в правительстве Норвегии сообщили, что выделят миссии ЕС по военной помощи Украине около 150 миллионов норвежских крон.