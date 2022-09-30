Норвегия в ближайшее время может закрыть границу для граждан РФ
Транспортные средства, которые едут из России в направлении Финляндии (Фото:Sasu Makinen/Lehtikuva/via REUTERS)
Норвегия в ближайшее время может закрыть границу для граждан страны-агрессора России, заявила министр юстиции Эмили Энгер Мель.
Об этом сообщает NRK.
По ее словам, правительство Норвегии решило подождать, но готово закрыть границу в кратчайшие сроки.
«Мы должны делать собственные оценки в нашей стране. Но мы готовы немедленно закрыть границу, если это потребуется», — сказала она.
По мнению правительства страны, закрытие увеличит риск незаконного пересечения границы, поэтому будет усилена охрана вдоль границы в Сер-Варангере.
«В Норвегии было немного прибытий по сравнению с Финляндией, а здесь ситуация другая», — сказала министр.
С пятницы, 30 сентября, Финляндия приостановила выдачу туристических виз россиянам. Финляндия оставалась единственной страной-соседкой РФ, через которую россияне могли попасть в Европу по шенгенской визе.