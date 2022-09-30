Норвегия в ближайшее время может закрыть границу для граждан РФ

30 сентября, 14:49
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Транспортные средства, которые едут из России в направлении Финляндии (Фото:Sasu Makinen/Lehtikuva/via REUTERS)

Транспортные средства, которые едут из России в направлении Финляндии (Фото:Sasu Makinen/Lehtikuva/via REUTERS)

Норвегия в ближайшее время может закрыть границу для граждан страны-агрессора России, заявила министр юстиции Эмили Энгер Мель.

Об этом сообщает NRK.

По ее словам, правительство Норвегии решило подождать, но готово закрыть границу в кратчайшие сроки.

«Мы должны делать собственные оценки в нашей стране. Но мы готовы немедленно закрыть границу, если это потребуется», — сказала она.

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По мнению правительства страны, закрытие увеличит риск незаконного пересечения границы, поэтому будет усилена охрана вдоль границы в Сер-Варангере.

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«В Норвегии было немного прибытий по сравнению с Финляндией, а здесь ситуация другая», — сказала министр.

С пятницы, 30 сентября, Финляндия приостановила выдачу туристических виз россиянам. Финляндия оставалась единственной страной-соседкой РФ, через которую россияне могли попасть в Европу по шенгенской визе.

https://www.youtube.com/watch?v=dRNcFkHhe44
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Граница Норвегия Война России против Украины

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