Норвегия в ближайшее время может закрыть границу для граждан РФ 30 сентября, 14:49 Транспортные средства, которые едут из России в направлении Финляндии (Фото:Sasu Makinen/Lehtikuva/via REUTERS)

Норвегия в ближайшее время может закрыть границу для граждан страны-агрессора России, заявила министр юстиции Эмили Энгер Мель.

Об этом сообщает NRK.

По ее словам, правительство Норвегии решило подождать, но готово закрыть границу в кратчайшие сроки.

«Мы должны делать собственные оценки в нашей стране. Но мы готовы немедленно закрыть границу, если это потребуется», — сказала она.

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По мнению правительства страны, закрытие увеличит риск незаконного пересечения границы, поэтому будет усилена охрана вдоль границы в Сер-Варангере.

«В Норвегии было немного прибытий по сравнению с Финляндией, а здесь ситуация другая», — сказала министр.



С пятницы, 30 сентября, Финляндия приостановила выдачу туристических виз россиянам. Финляндия оставалась единственной страной-соседкой РФ, через которую россияне могли попасть в Европу по шенгенской визе.