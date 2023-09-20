Норвегия планирует запретить въезд автомобилей с российскими номерами

20 сентября, 13:52
Поделиться:
Эстонско-российская граница (Фото:Janis Laizans / Reuters)

Эстонско-российская граница (Фото:Janis Laizans / Reuters)

Норвегия хочет принять решение об ограничении на въезд частным автомобилям с российской регистрацией. Она станет последней страной Европы с сухопутной границей с РФ, куда россияне могли заехать на своих авто.

Об этом заявил государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон, сообщает NRK.

Он отметил, что сейчас МИД работает над новыми правилами, которые ограничат использование российских автомобилей в Норвегии.

Видео дня

«Как и Финляндия, Норвегия введет ограничения на въезд и использование автомобилей с российской регистрацией. Мы сейчас изучаем, как это сделать, и быстро вернемся с эффективными мерами, — подчеркнул Петерссон.

На данный момент Норвегия запретила импорт, однако разрешила временное использование автомобилей с российскими номерами.

Читайте также:
Ходите пешком. Страны ЕС одна за другой запрещают въезд автомобилей с российскими номерами, в РФ все сходят с ума — и власть, и «оппозиция»

16 сентября министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что Польша не будет пропускать через границу автомобили с российской регистрацией.

Ранее аналогичное решение приняла Финляндия.

Латвия, Литва и Эстония также запретили въезд в страну легковым автомобилям с российскими номерами.

Ожидается, что Норвегия (не член ЕС, но участница Шенгенской зоны) и Германия также объявят о мерах в связи с новыми рекомендациями Еврокомиссии.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Россия Граница Норвегия Россияне Автомобили

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X