Норвегия планирует запретить въезд автомобилей с российскими номерами 20 сентября, 13:52 Эстонско-российская граница (Фото:Janis Laizans / Reuters)

Норвегия хочет принять решение об ограничении на въезд частным автомобилям с российской регистрацией. Она станет последней страной Европы с сухопутной границей с РФ, куда россияне могли заехать на своих авто.

Об этом заявил государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон, сообщает NRK.

Он отметил, что сейчас МИД работает над новыми правилами, которые ограничат использование российских автомобилей в Норвегии.

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«Как и Финляндия, Норвегия введет ограничения на въезд и использование автомобилей с российской регистрацией. Мы сейчас изучаем, как это сделать, и быстро вернемся с эффективными мерами, — подчеркнул Петерссон.

На данный момент Норвегия запретила импорт, однако разрешила временное использование автомобилей с российскими номерами.

16 сентября министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что Польша не будет пропускать через границу автомобили с российской регистрацией.

Ранее аналогичное решение приняла Финляндия.

Латвия, Литва и Эстония также запретили въезд в страну легковым автомобилям с российскими номерами.

Ожидается, что Норвегия (не член ЕС, но участница Шенгенской зоны) и Германия также объявят о мерах в связи с новыми рекомендациями Еврокомиссии.