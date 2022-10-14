Норвегия хочет закупить боеприпасы для Украины на $20 млн 14 октября, 18:24 Флаг Норвегии (Фото:simonstones / pixabay)

Норвегия намерена закупить артиллерийские боеприпасы калибра 122 мм и 152 мм для Украины.

Об этом сообщается на сайте правительства Норвегии.

На помощь Украине Норвегия намерена выделить 210 миллионов норвежских крон ($20 миллионов).

Глава Минобороны Бьорн Арильд Грам заявил, что выделенная сумма позволяет закупить боеприпасы для той артиллерии, которая уже есть в Украине. Норвегия готова покрыть закупку примерно 17 тысяч боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм.

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Ранее сообщалось, что Норвегия передаст Украине 160 ракет Hellfire, пусковые установки и блоки наведения.