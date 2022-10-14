Норвегия хочет закупить боеприпасы для Украины на $20 млн
Флаг Норвегии (Фото:simonstones / pixabay)
Норвегия намерена закупить артиллерийские боеприпасы калибра 122 мм и 152 мм для Украины.
Об этом сообщается на сайте правительства Норвегии.
На помощь Украине Норвегия намерена выделить 210 миллионов норвежских крон ($20 миллионов).
Глава Минобороны Бьорн Арильд Грам заявил, что выделенная сумма позволяет закупить боеприпасы для той артиллерии, которая уже есть в Украине. Норвегия готова покрыть закупку примерно 17 тысяч боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм.
Ранее сообщалось, что Норвегия передаст Украине 160 ракет Hellfire, пусковые установки и блоки наведения.